Son Dakika Haberleri: Körfez'de Ramazan eğlenceleri sürüyor

Körfez'de Ramazan eğlenceleri sürüyor

3 saat önce

Körfez'de hafta sonu Ramazan ayı etkinlikleri vatandaşların yoğun ilgisi ile sürüyor.

Körfez'de Ramazan eğlenceleri sürüyor, System.String[]
Körfez'de hafta sonu Ramazan ayı etkinlikleri vatandaşların yoğun ilgisi ile sürüyor.

Körfez Belediyesi tarafından hafta sonu Tütünçiftlik Kültür Merkezi önündeki alanda gerçekleştirilen Ramazan eğlenceleri devam ediyor. 7'den 70'e vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde çocuklar eğlenceye, büyükler ise tasavvuf müziğine doyma fırsatı buluyor. Bu kapsamda çocuklar için iki gün boyunca çeşitli eğlenceler düzenlenirken, Ragıp Sevil ve Osman Sevil de tasavvuf konseri ile adeta katılanların ruhlarını dinlendirdi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Ramazan etkinliğine katıldı, çocukların eğlencesine ortak oldu. Etkinlik sırasında konuşan Söğüt, "Ramazan'ın manevi atmosferini ve kültürel zenginliğini teneffüs etmek isteyenlerin ortak adresi adeta burası oldu. Özellikle çocuklarımızı Ramazan ayının güzellikleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün düzenlenen programda da yavrularımızla kucaklaştık" dedi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:12 Kaynak: İHA
Körfez Belediyesi, Körfez, Yaşam
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