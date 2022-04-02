Körfez'de ramazan, yöresel lezzetler eşliğinde karşılandı - Son Dakika
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Körfez'de ramazan, yöresel lezzetler eşliğinde karşılandı

02.04.2022 16:10
Körfez'de ramazan, yöresel lezzetler eşliğinde karşılandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen "Ramazan Özel Yerel Kültür Gecesi" programında kentte ramazan ayı için pişirilen yöresel lezzetler ikram edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen "Ramazan Özel Yerel Kültür Gecesi" programında kentte ramazan ayı için pişirilen yöresel lezzetler ikram edildi.

Körfez Taşköprülüler Derneği'nde düzenlenen programda Kocaeli'de ramazan ayında pişirilen yöresel tatlardan tavuklu yığma yufka, bılık, erişte, tıkıl makarna, zerde ve şerbet ikramında bulunuldu.

Kocaeli Kent Konsey Yöresel Değerler ve Kültür Grubu Başkanı Melek Çeliköz ile üye Özlem Çiftçi, kentteki geleneksel ramazan lezzetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Program, davul eşliğinde ramazan manileri söylenmesi ve eski ramazan geleneklerinin anlatılmasıyla devam etti.

Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Metin Şentürk ve Dernek Başkanı Ceyhun Atik, yerel kültürün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değinerek, tüm misafirlere teşekkür etti.

Programa, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Daire Başkanı Raşit Fidan, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve davetliler katıldı.

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Ramazan Özel, Kocaeli, Çiftçi, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Körfez'de ramazan, yöresel lezzetler eşliğinde karşılandı - Son Dakika


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