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Körfez'de Restoranda Kadın Cinayeti - Son Dakika

Körfez'de Restoranda Kadın Cinayeti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kadın, restoranda yemek yediği sırada eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Körfez\'de Restoranda Kadın Cinayeti
22.11.2023 - 15:19,
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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Ajda Yatar (28), restoranda yemek yediği sırada bir ay önce boşandığı eşi Vahyettin Polat (37) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre arkadaşıyla yemek yemeye gelen Ajda Yatar, bir ay önce boşandığı eski eşi Vahyettin Polat tarafından tabancayla vuruldu. Polat, daha sonra geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ajda Yatar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri restoranda ve caddede inceleme yaptı. Polis ekipleri eski eşini öldüren Polat'ı yakalamak için çalışma başlattı. Polat'ın Yalova istikametine gittiği tespit edilirken, yol güzergahları üzerinde polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Atatürk Caddesi, Kocaeli, Körfez, Cinayet, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Körfez'de Restoranda Kadın Cinayeti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Körfez'de Restoranda Kadın Cinayeti - Son Dakika
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