Körfez'de şehitler için karanfil bırakıldı - Son Dakika

Ramazan ayının son günü Körfez Mezarlığı'nda dualar şehitler için okundu. Şehit ailelerinin de katıldığı programda, protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Körfez Mezarlığı'nda yer alan Şehitlik Alanı'nda gerçekleştirilen programa, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Gökhan Güllüoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, siyasi parti temsilcileri ve şehit aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda duayı İlçe Müftüsü Abdül Muhammed Çınar yaptırdı. Okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dua sonrası program sona erdi. Başkan Şener Söğüt de şehit aileleriyle sohbet ederken, protokol üyeleriyle birlikte şehitlerin mezarına karanfil bırakıldı. - KOCAELİ