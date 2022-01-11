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Körfez'de sıfır atık projesi çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Körfez'de sıfır atık projesi çalışmaları sürüyor

11.01.2022 16:49
Körfez'de sıfır atık projesi çalışmaları sürüyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, sıfır atık projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, sıfır atık projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Körfez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Körfez'de sıfır atık projesi kapsamında, hayata geçirilen kompost üretim tesisindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Katırcıoğlu, ilk olarak Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile birlikte Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin alt kısmında kurulan kapalı pazarın toparlanması sonrasında ortaya çıkan atıkları kamyonete yükledi.

Buradan kompost üretim tesisine geçen heyet, yapılan çalışmayı inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Katırcıoğlu, projenin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"İklim değişikliklerini konuştuğumuz bu son yıllarda, çevredeki ekonomik dengenin korunmasının ne kadar önemli olduğunu yaşayarak öğreniyoruz. Cumhurbaşkanımızın eşinin himayesinde yürüttüğü sıfır atık projesinin doğa atıkları, gıda atıklarının tekrar doğaya kazandırılması, enerjiye çevrilmesi önemli çalışmayı Kocaeli'de başlattık. Kocaeli'deki AK Partili belediyelerimiz de gerçekten bu konuda önemli adımlar attı ve sahiplendi. Bunun da meyvelerini toplamaya başladık. Bu projeyle hem belediyelerin ihtiyaçları karşılanmış oluyor hem de tarımla ilgilenen vatandaşlarımıza ulaştırılıyor."

Söğüt de yaklaşık 2 yıldır ciddi bir çalışma başlattıklarını ve ilk olarak kompost üretme tesisini hayata geçirdiklerini belirtti.

Dal ve çalılar dışında pazar atıklarını da toplamaya başladıklarını aktaran Söğüt, "Bir yılda pazar alanlarımızdan yaklaşık 450 tona yakın sebze ve meyve atığı topluyoruz. Pazar atıkları dışında sadece bu yıl Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından toplanan dal ve yapraklardan 1200 ton talaş elde ettik. Bunun da 450 tonunu gübreye dönüştürdük. Geri kalanını da enerji tesislerine veriyoruz ve enerjiye dönüşümünü sağlıyoruz. Bu sistemle birlikte hem belediyemizin ihtiyacı olan gübreyi karşılıyoruz, artan gübreyi de vatandaşlarımızla paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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AK Parti, Kocaeli, Körfez, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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