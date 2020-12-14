Körfez'de sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ilçe genelinde ulaşım ağını genişletirken, esnaf ve vatandaş tarafından kullanılan tuvaletleri yeniledi.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bir taraftan ilçe genelindeki ulaşım ağını genişletirken, diğer taraftan Ağadere Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşların kullandığı tuvaletleri yeniliyor. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt serim işleminin hemen ardından kaldırım düzenleme, parke ve bordür döşeme çalışması için de start verdi. Ekipler, ayrıca Ağadere Caddesi'nde esnaf ve vatandaşların kullandığı tuvaletleri yeniledi.Kötü durumda olan ve tadilatı zor olan eski yapı yıkıldı, yerine yenisinin yapımına başlandı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de hafta sonu çalışmaların devam ettiği bölgedeydi. Söğüt, çalışmalar tamamlandığında bölgenin güzel bir görünüme kavuşacağını belirtti. - KOCAELİ