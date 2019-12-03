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Körfez'de sokak hayvanları için modern merkez

6 saat önce

Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

Körfez'de sokak hayvanları için modern merkez, System.String[]

Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.


Açılışa; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, İlçe Müftüsü Sabri Bağcı, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Orhan Altuntaş, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Hayvan severlerin de yoğun ilgi gösterdiği açılışta konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Hayvan sevgisi en büyük sevgilerden bir tanesidir. Bu merkezin yapımında ve bugüne kadar gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İsmail Baran Başkanımız da burada. Kendisinin emeği büyük. Temelini attı, yapıyı tamamladı. Bizler de göreve gelir gelmez içerisindeki eksik durumdaki ekipmanları tamamladık ve bugün hizmete açıyoruz. Bizler her canlıya kıymet vermek, değer vermek, onların canını kendi canımız gibi görmek ve bu anlayışla çalışmak zorundayız. Burada 500 metrekare alanda hizmet verecek. 20 köpek ve 18 kedimizi geçici olarak barındırabileceğiz. Günlük işlemlerin uygulanacağı merkezimizde ilk müdahaleyi yapacağız" dedi. Hayvan severler de Başkan Şener Söğüt'e konuşması sonrası çiçek takdim etti.


Yeniyalı Mahallesi Hızır Reis Caddesi'nde itfaiye yanındaki alanda hizmet verecek olan ve 500 metrekarelik alana sahip bakım ve rehabilitasyon merkezinde, 20 köpek ve 18 kedi aynı anda geçici olarak barındırılabilecek. İlk müdahalenin yapılacağı merkezde, ani müdahalenin gerekli görüldüğü anlarda da ameliyatlar gerçekleştirilebilecek. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:18 Kaynak: İHA
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