Körfez'de sokak hayvanları 'sahipsiz' bırakılmıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Körfez'de sokak hayvanları 'sahipsiz' bırakılmıyor - Son Dakika

Körfez'de sokak hayvanları 'sahipsiz' bırakılmıyor

6 saat önce

Körfez Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Körfez'de sokak hayvanları 'sahipsiz' bırakılmıyor, System.String[]

Körfez Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.


Kısa bir süre önce açılışı yapılan 'Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne vatandaşlar tarafından randevu alınarak sokak hayvanları getiriliyor. İlk olarak kayıt altına alınan sokak hayvanları, görevli veteriner hekim Arzu Demirhan Ergeç tarafından muayene edilerek teşhis konuluyor ve ücretsiz tedavi ediliyor.


Önce muayene, sonra tedavi


Kentte yaşayan vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde muayeneleri yapılan hayvanlar, gerekli müdahale ve operasyonlar sonrasında, sağlık durumunun elverişliliğine bağlı olarak; ilgilenen vatandaşlara teslim ediliyor.


Bakımları yapılıyor


Sokak hayvanlarının iyileşme süreci tamamlanana kadar bakım merkezinde tedavileri yapılıyor. Sağlık durumu tamamlanan sokak hayvanları daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na gönderiliyor. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:57 Kaynak: İHA
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