Otomobil, seyir halindeki tırın altında kağıt gibi ezildi: 1 ölü - Son Dakika

Otomobil, seyir halindeki tırın altında kağıt gibi ezildi: 1 ölü

Son Güncelleme: 02.09.2023 09:25

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada yaralanan tır sürücüsü ise jandarma karakoluna götürüldü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu geçişinde aynı yönde seyir halindeki tırın altına giren otomobilin sürücüsü Ahmet Furkan Aytekin, hayatını kaybetti.

TIRIN ALTINDA SÜRÜKLENDİ

Kaza geç saatlerde Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindikli Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Ahmet Furkan Aytekin yönetimindeki 34 KK 5228 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Yılmaz Deniz idaresindeki 52 K 6062 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, tırın altına girerken araçlar yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

Otomobil seyir halindeki tırın altına girdi, sürücü feci şekilde can verdi

TIR SÜRÜCÜSÜ İFADE VERECEK

Sağlık ekibinin kontrollerinde, otomobil içerisinde sıkışan Ahmet Furkan Aytekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Aytekin'in cenazesi bulunduğu yerden alınarak otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil seyir halindeki tırın altına girdi, sürücü feci şekilde can verdi
Kaynak: DHA

Ahmet Furkan, Jandarma, Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Otomobil, seyir halindeki tırın altında kağıt gibi ezildi: 1 ölü - Son Dakika


Son Dakika
10:19 Galatasaray ve Fenerbahçe açılışı İstanbul'da yapacak! İşte temsilcilerimizin Avrupa fikstürü
10:01 Mustafa Sarıgül'ün ekonomi mesajı verdiği videoda gömleği olay oldu: Kör oldum sayenizde
09:56 Transferin bitmesine saatler kala Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'na Fransa'dan gelen teklifi reddetti
09:46 Kılıçdaroğlu'ndan partili başkanlara sitem: 'CHP cami yıktı' dediklerinde verecek cevabınız yok
09:34 Ebrar Karakurt'tan, ''Müslüman olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz'' yorumuna pankartlı cevap
09:13 Nursel Köse, yeni rolü için imaj değiştirdi! Altın diş takılıp göz simetrisiyle oynandı
09:12 Barcelona transferin son gününde Felix ve Cancelo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı
08:45 Paris Saint-Germain, Eintracht Frankfurt'tan 90 milyon euro bedelle Muani'yi renklerine bağladı
08:39 Haklarındaki aşk iddiasını yalanlayan Dilan Çiçek Deniz'in "Tanımıyorum" paylaşımına Oğuzhan Koç'tan karşılık gecikmedi
08:02 HDP'li Beştaş'tan Kılıçdaroğlu'na gizli protokol tepkisi: Ümit Özdağ bakan olsun diye mi sana oy verdik?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2023 10:26:09. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobil, seyir halindeki tırın altında kağıt gibi ezildi: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement