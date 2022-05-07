Körfez'de 'Trafik Haftası' farkındalığı - Son Dakika

Körfez'de Trafik Haftası sebebiyle 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Mutlaka kurallara uyalım. Bizi sevenleri, sevdiklerimizi üzmeyeceğiz, üzülmelerine de sebebiyet vermeyeceğiz" dedi.

7-13 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla İçişleri Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'de eş zamanlı gerçekleştirilen 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' farkındalık etkinliği Körfez'de de uygulandı. Ortaokul öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte; Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, Jandarma Komutanı Hüseyin Eraslan da yer aldı. Trafik haftası hakkında bilgi veren Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, "Tüm illerimizde benzer etkinlik hayata geçiriliyor. Bugün Karayolları Trafik Güvenliği Günü. Bugünden itibaren de 7 gün Trafik Haftası. Yayalarımızın haklarını ortaya koymak, şoförlerimizin sorumluluklarını duyurmak anlamında bir takım etkinliklerde bulunuyoruz. Bu yıl farkındalık yaratılacak 5 adım belirlendi. Güvenli trafik için yaya yolunda ilerleyelim, görünür olalım, trafik ışıklarını takip edelim, yaya geçidini kullanalım ve yola odaklanalım" dedi.

"Mutlaka kurallara uyalım"

Kurallara uymanın önemine vurgu yapan Başkan Söğüt, "Mutlaka kurallara uyalım. Bizi sevenleri, sevdiklerimizi üzmeyeceğiz, üzülmelerine de sebebiyet vermeyeceğiz. Sizler kurallara uyun ve yakınlarınızı da kurallara uymaları noktasında uyarın" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kaymakam Bilgin ve Başkan Söğüt trafiğe çıkarak şoförlere broşür dağıttı. - KOCAELİ