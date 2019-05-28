Son Dakika Haberleri: Körfez'de trafik levhaları yenileniyor
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Körfez'de trafik levhaları yenileniyor

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, şehir içi trafik akışına rahatlık kazandıran ve zamanla hasar görmüş durumdaki trafik levhalarını yeniliyor.

Körfez'de trafik levhaları yenileniyor, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, şehir içi trafik akışına rahatlık kazandıran ve zamanla hasar görmüş durumdaki trafik levhalarını yeniliyor.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçenin çeşitli noktalarında bulunan eskimiş, yıkılmış ve yıpranmış trafik işaretlerini yeniliyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Acil Müdahale Ekibi, ilçe genelinde ekipler tarafından tespit edilen ya da Çağrı Merkezi'ne vatandaşlar tarafından iletilen durumlarda tabelaların değişimini kısa süre içerisinde gerçekleştiriyor.

Zabıta ekiplerinin, yaya ve sürücülerin güvenliği için yoğun gerekli çalışmaları yerine getirdiğini belirten Körfez Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, trafik levhalarının eksikliğinden kaynaklanan kazalara sebebiyet vermemek için trafik levhalarının yenilendiğini, ulaşımda konforun ve güvenliğin arttırılması için çalışmalarına devam edeceğini söyledi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:04 Kaynak: İHA
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