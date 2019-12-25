Körfez'de üç şampiyonluk birden - Son Dakika
Son Dakika Spor Körfez'de üç şampiyonluk birden - Son Dakika Spor

Körfez'de üç şampiyonluk birden

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Futbol Takımı, U12, U14 ve U16'da şampiyonluğu göğüsledi.

Körfez'de üç şampiyonluk birden, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Futbol Takımı, U12, U14 ve U16'da şampiyonluğu göğüsledi.


Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Futbol Akademisi, U12, U14 ve U16'da şampiyonluğu göğüsledi. İlk olarak U16'da şampiyonluk ipini göğüsleyen Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Futbol Takımı, ligi yenilgisiniz olarak tamamladı. Tüm maçlarını kazanan takım, U16 Türkiye şampiyonasına gitmeyi de garantiledi. İkinci başarı ise U14'lerde geldi. U14'lerde şampiyon olarak ligi tamamladı ve Türkiye şampiyonası için baraj oynama şansını yakaladı.


U16 ve U14'lerden sonra U12'de de şampiyonluğu göğüsleyen Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Futbol takımı oldu. Namaglüp olarak ligi tamamlayan U12 takımı lig boyunca da kalesinde sadece 2 gol gördü. U12'lerle birlikte Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Futbol kulübü, 2019-20 sezonunda oynanan tüm yaş gruplarında şampiyonlarında şampiyonluğu göğüsledi.


U12, U14 ve U16'da şampiyonluğu göğüsleyen akademi, U11, U13, U15 ve U17 içinde iddialı bir şekilde hazırlıklara başladı. U15 takımı bu sene ayrıca geçen yıl elde edilen başarıdan dolayı Elit Lig'te oynayacak. Tüm gruplarda şampiyonluğu hedefleyen takım, hem il hem de Türkiye şampiyonlarında başarıyı yakalayarak bu gururu Körfezlilere ve Kocaelililere yaşatmayı hedefliyor.


Akademide başarının mimarları ise oldukça fazla. Futbol Şube Sorumlusu ve 13-14 Teknik Sorumlusu Erdoğan Koç, U11 -12'de Hamza Alyılmaz, U15, U16 ve U17'de teknik sorumlu Haluk Kaya, Yardımcı Antrenör Yunus Küçük, Kaleci Antrenörü Yavuz Haydar ile birlikte çok sayıda antrenör ve akademi çalışanı başarının mimarları arasında yer alıyor. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Gençlerbirliği, Kocaeli, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mert Çetin: Hedefim uzun yıllar Roma forması giymek
Beşiktaş Emir Umit transferini ve 4 ismin ayrılacağına dair haberleri yalanladı Eşini öldüren polis memuruna haksız tahrik indirimi Eşini öldüren polis memuru 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Son Dakika Haberleri
18:39 Rıza Çalımbay: VAR'dan herkes mağdur, biz de mağduruz - Son Dakika Spor
18:39 Mehmet Özdıraz ve Murat Yılmaz Eyüpspor'da - Son Dakika Spor
18:39 Emre Belözoğlu, "WinWin" projesi talihlisiyle buluştu - Son Dakika Spor
18:22 Kızılyıldız mts, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Stimac'ı kadrosuna kattı - Son Dakika Spor
18:19 Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Umut Bulut'tan iddialı sözler - Son Dakika Spor
16:43 Fikret Orman'ın asistanı, Beşiktaş'a haciz gönderdi - Son Dakika Spor
16:20 Euro Club Index Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 18:46:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Körfez'de üç şampiyonluk birden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]