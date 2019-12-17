Körfez'de üst yapı için ortak protokol - Son Dakika

KOCAELİ (İHA) – Körfez'de Fatih Mahallesi ve Güney Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan alt yapı yenilenmesi sonrası Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilecek ortak üst yapı çalışması için protokol imzalandı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu'nun ev sahipliğinde İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve başkan yardımcılarının katılımlarıyla protokol imza töreni gerçekleştirildi. Protokol, alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında üstyapının ortak bir şekilde yapılmasını kapsıyor.



Protokolde konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Körfez'de iki mahallemiz; Fatih ve Güney Mahallesi'ndeki altyapının (Yağmursuyu, Temiz su ve Kanalizasyon) yenilenmesi adına İSU tarafından ihaleye yapıldı. Aciliyet gerektiren iki mahallemizdi. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Yapım çalışmaları sırasında vatandaşlarımızın da sabırlı olması gerekiyor. Bizler sürekli kontrolü sağlayacağız. Diğer mahallelerimizde de en geç 2021'de ihalelerini yaparak çalışmalara başlayacağız. İSU'nun ilçemizde yapacağı alt yapı yatırımları nedeniyle bozulacak olan üst yapının yapımıyla alakalı imzalanan protokol ile ilçemizde alt yapı sorunları giderilirken üst yapıda da aksamalar olmayacak. Başta vatandaşlarımızı düşünerek bu protokolün hazırlanması talimatını veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - KOCAELİ