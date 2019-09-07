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Körfez'de vatandaşların talepleri yerine getiriliyor

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, esnaf ve vatandaşların talepleri üzerine Eşref Bitlis Caddesi Viyadük altı yan yolda genişletme çalışması başlattı.

Körfez'de vatandaşların talepleri yerine getiriliyor, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, esnaf ve vatandaşların talepleri üzerine Eşref Bitlis Caddesi Viyadük altı yan yolda genişletme çalışması başlattı.


Körfez Belediyesi, kentin dört bir yanında saha faaliyetlerini sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yol ve asfalt ekibi tarafından, Tütünçiftlik sınırları içerisinde bulunan, esnaf ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Eşref Bitlis Caddesi Viyadük altı yan yolda, iki metre aralığında yol genişletme çalışması başlatıldı. 6 metre olarak kullanılan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından 2 metre daha genişletilerek 8 metreye ulaştırılacak.


İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı teknik ekiplerin gerekli ölçümleri yapmasıyla söz konusu yolun, imar planına uygun bir şekilde genişletme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölge rahat bir nefes alırken, trafik akışı sorunsuz hale getirilecek. Vatandaşların alışveriş ve rutin işlerini gerçekleştirirken park sorunu yaşadığını belirten bölge esnafı, yapılan çalışma sebebiyle Körfez Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:08 Kaynak: İHA
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