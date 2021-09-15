Körfez'de yelkenler fora - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi düzenlediği ya da desteklediği etkinliklerle, kentin spor kültürünü ve marka değerini geliştirmeye devam ediyor. Başiskele sahili bu hafta sonu Türkiye'nin en önemli su sporu etkinliklerinden birine ev sahipliği yapacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilecek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Optimist Trofesi Yelken Yarışları'nda 7-15 yaş arasındaki çocuklar yelken açacak.

KÖRFEZ RENGARENK OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü'nün destek verdiği yarışlar, yelken sporuna gönül veren sporseverler tarafından ilgiyle izlenecek. Dört günlük organizasyonda 16 Eylül'de gün boyu sporcuların yarışma alanına gelip tekneleri ve ekipmanlarını yarışma alanına bırakması ve kayıt işlemleri yapılırken, 3 günde ise 3'er yarıştan kadın ve erkek olmak üzere toplam 9 yarışta yelkenler fora olacak. 17 Eylül'de ilk etap Başiskele sahilinde kurulan parkurda başlayacak. Yarışın startının verilmesiyle Körfez rengârenk olacak.

TÜRKİYE GENELİNDE YELKENCİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Optimist Trofesi Yelken Yarışları, 19 Eylül Pazar günü kadın ve erkek gruplarından 3'er yarışla sona erecek. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 150'nin üzerinde sporcunun 50 yelkenliyle rekabet edeceği organizasyonda, kazanan sporcuların ödülleri TYF 2021 ilke kararlarında ilan edildiği şekilde dağıtılacak.

PANDEMİ TEDBİRLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Optimist Trofesi Yelken Yarışları, pandemi tedbirleri alınarak yapılacak. Sağlık ve güvenlik önlemlerinin alındığı yarışlar için tüm teknelere uyarı levhaları konulacak. Yelkencilerin teknelerini sık sık dezenfekte edeceği yarışta, her katılımcı yeterli sayıda siperlik, maske, dezenfektan ve eldiven bulunduracak. Sporcular, ateş ölçümleri yapılarak teknelerine binecek ve teknelerindeki sosyal mesafeye de dikkat edecek.