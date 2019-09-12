Körfez'de zincirleme kaza

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, D-100 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç çarpıştı. Otmobilde sıkışan bir sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Kaza saat 12.00 sıralarında, D-100 Karayolu Bankalar mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan 54 AAL 108, 34 BIN 027, 34 EH 9735, 41 ADF 929 ve 54 TUO 82 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, 34 EH 9735 plakalı otomobil çarpışmanın etkisiyle bariyerlere çarparak durabildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. İsmi öğrenilemeyen sürücü 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, ulaşım yan yoldan sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kaza anı bölgede bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.