Son Dakika Haberleri: Körfez'de zincirleme kaza
Son Dakika Güncel Haber

Körfez'de zincirleme kaza

1 saat önce

Körfez'de zincirleme kazaKocaeli'nin Körfez ilçesinde, D-100 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç çarpıştı.

Körfez'de zincirleme kaza

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, D-100 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç çarpıştı. Otmobilde sıkışan bir sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Kaza saat 12.00 sıralarında, D-100 Karayolu Bankalar mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan 54 AAL 108, 34 BIN 027, 34 EH 9735, 41 ADF 929 ve 54 TUO 82 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, 34 EH 9735 plakalı otomobil çarpışmanın etkisiyle bariyerlere çarparak durabildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. İsmi öğrenilemeyen sürücü 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, ulaşım yan yoldan sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kaza anı bölgede bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Körfez'de zincirleme kaza

D-100 Karayolu, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da yola döşenen patlayıcı sivil aracın geçişi sırasında infilak etti: Ölü ve yaralılar var
Annesinin mezarını ziyarete giden kadın, mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çifti videoya kaydedip sosyal medyada paylaştı 12 Eylül Askeri Darbesinin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj yayınladı PKK sevici ABD'li gazeteci Türk bayrağına hakaret etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 19:56:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Körfez'de zincirleme kaza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]