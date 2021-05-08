Körfez'deki deniz marulları temizleniyor - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Karşıyaka kıyılarında denizin üstünde görülen ve halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' adlı yeşil renkli yosunların sıcaklık artışına bağlı olarak denizdeki besleyici elementlerin çoğalmasından kaynaklandığını vurguladı. İnsan sağlığına zararı olmadığı belirtilen yosunlar belediye ekipleri tarafından toplanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Körfez'de özellikle Karşıyaka kıyılarında görülen halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' adlı yeşil renkli yosunlar ile ilgili çalışma başlattı. Deniz marullarının mevsimsel olarak deniz sıcaklığının artması ve denizdeki besleyici elementlerin çoğalmasına bağlı olarak koparak sahile vurduğu, insan sağlığına ve deniz canlılarına herhangi bir zararı olmadığı vurgulandı. Belediye ekipleri yosunların çürüyüp kötü kokuya neden olmaması için harekete geçerek kıyıdan ve denizden temizlik çalışması başlattı. - İZMİR