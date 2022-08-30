Umman'da uzmanlar Körfez'deki ekonomik çeşitliliğin geleceğini tartışıyor

Körfez'deki ekonomik çeşitliliğin geleceğinin tartışılacağı "Körfez Ülkelerinde Ekonomik Çeşitlilik: Mevcut Durum ve Beklenti" başlıklı konferans, Umman'ın Zufar ilinde başladı.

İki gün sürecek konferansa Körfez ülkelerinden ve uluslararası düzeyde 25 uzman ve akademisyen katılıyor.

Umman Devlet Konseyi Üyesi ve "Alroya" gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hatim bin Hamed et-Tai, konferansın açılışı sırasında yaptığı konuşmada, ekonomik çeşitlendirme politikalarının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için, tamamen petrol gelirlerine bağlı olmayan projeleri hayata geçirecek iş modelleri oluşturularak ekonominin yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.

Körfez ülkelerinin geleceğe yatırım yapan bir ekonomik model inşa etmeye şiddetle ihtiyacı olduğunu vurgulayan Tai, bu ülkelerin ekonomilerini sağlam ekonomik çeşitlilik temeli oluşturmaya yönelik arzu edilen hedefler doğrultusunda yeniden yapılandırma imkanına sahip olduğunu kaydetti.

"Her şeyde petrole güvenme hastalığından kurtulmanın zamanı geldi"

Tai, "petrol hastalığından" ve "her şeyde petrole güvenme hastalığından" kurtulmanın zamanı geldiğine işaret ederek, ekonomileri çevreleyen ve daha fazla çeşitlilik ve ekonomik çoğulculuğa doğru ilerlemeyi engelleyen bu sorundan kurtulmanın fırsatını da yakaladıklarını ifade etti.

Umman'daki Akıllı Yatırım Kapısı'nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf bin Hamed el-Belluşi de Körfez ülkelerinin tüm bu koşullardan doğrudan etkilendiğini ve bölge ülkelerindeki tüm kalkınma planlarında dile getirilen ekonomik çeşitlendirmenin önemine dair eski ve yeni söylemlerin daha ciddi bir şekilde gündeme geldiğini belirtti.

Belluşi, tüm göstergelerin, Körfez ülkelerinin ekonomik çeşitlilik sağlamaları için mevcut alanın azaldığını gösterdiğini ancak aynı zamanda, ekonomik çeşitliliğin sağlanması için umut edilen hedeflere ulaşmanın mümkün olduğunu vurguladı.