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Körfez'deki toplanma alanları yayınlandı

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Deprem gerçeğinin bilinciyle hareket eden ve bu doğrultuda çalışmalar yürüten Körfez Belediyesi, olası bir afet durumunda vatandaşlar için oluşturulan acil toplanma alanlarının listesini yayınladı.

Körfez'deki toplanma alanları yayınlandı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Deprem gerçeğinin bilinciyle hareket eden ve bu doğrultuda çalışmalar yürüten Körfez Belediyesi, olası bir afet durumunda vatandaşlar için oluşturulan acil toplanma alanlarının listesini yayınladı.


Asrin felaketi olarak adlandırılan 17 Ağustos Depremi sonrasında 'deprem gerçeğinin' bilinciyle çalışmalarına yön veren Körfez Belediyesi, olası bir yeni depreme yönelik çalışma, plan ve organizasyonlarını tamamlamıştı. Bu çalışmaların yanı sıra ilçede Afet Sonrası Toplanma Alanları ve Acil Toplanma Alanları da iki kategoride hazırlandı. Deprem gibi afetler için 46 noktada toplanma alanları belirlenirken, petrokimya tesisleri kaynaklı acil durumlarda toplanmak için de 23 alan belirlendi.


Okul bahçeleri ve parklarında yer aldığı liste, Körfez Belediyesi'nin sitesinden de yayınlanarak vatandaşların daha duyarlı olması istendi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, depremin bölgemiz için bir kaçınılmaz bir gerçek olduğunu ve bu doğrultuda da çalışmaları sıkı bir şekilde yürüttüklerini belirterek, vatandaşların da deprem anında bilinçli bir şekilde hareket etmesinin önemli olduğuna dikkat çekti. Vatandaşlar da Körfez Belediyesi'nin internet sitesinden tüm toplanma alanlarının listesine ulaşabilecek. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:04 Kaynak: İHA
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