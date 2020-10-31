Körfez'den İzmir'e yardım eli - Son Dakika

Körfez'den İzmir'e yardım eli

31.10.2020 14:41
Körfez'den İzmir'e yardım eli, System.String[]

Körfez Belediyesi, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye hijyen paketi, battaniye ve arama kurtarma çalışmalarında görev alacak personel desteği sağladı.

Körfez Belediyesi, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye hijyen paketi, battaniye ve arama kurtarma çalışmalarında görev alacak personel desteği sağladı.

Körfez Belediyesi, İzmir'de merkez üssü Seferihisar ilçesi olan ve farklı şehirlerden de hissedilen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yardım elini uzatmak üzere harekete geçti. Depremi ve deprem sonrası ihtiyaçları göz önünde bulundurarak ilk etapta içerisinde maske, dezenfektan ve sabunun yer aldığı hijyen paketleri ile battaniye ve yastık gönderildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Körfez'den arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak için yola çıkan Mahalle Afet Gönüllülerine araç ve personel takviyesinde bulundu. Gece yola çıkan Mahalle Afet Gönüllülerini yolcu eden Söğüt, "Depremi en iyi bilen kentlerden biriyiz. Acı olay sonrası hemen harekete geçtik ve ilk etapta temel ihtiyaçların karşılanması adına yardımlarımızı yola çıkarttık. Körfezli hemşehrilerimizin yardım elini İzmirli kardeşlerimize uzatmış olduk. Bu zor zamanı da birlik, beraberlik ve dayanışmayla atlatacağız" dedi. - KOCAELİ

Körfez'den İzmir'e yardım eli
Körfez'den İzmir'e yardım eli
Körfez'den İzmir'e yardım eli

Körfez Belediyesi, Arama Kurtarma, Körfez, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Körfez'den İzmir'e yardım eli - Son Dakika


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