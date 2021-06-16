Körfez Dışişleri Bakanları, İran'a nükleer müzakerelere katılması çağrısı yaptı - Son Dakika

Körfez Dışişleri Bakanları, İran'ın nükleer programına ilişkin yürütülen uluslararası görüşmelere katılmalarının zorunlu olduğunu, Tahran'ın da bu görüşmelere ciddi bir şekilde katılmasının gerektiğini vurguladı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani'nin başkanlığında yapılan Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) bağlı Körfez Dışişleri Bakanları 148'inci Dönem Toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) karşı sorumluluklarını yerine getirmemekteki ısrarı kınanarak, "KİK ülkelerinin bu bağlamdaki uluslararası müzakerelere katılımının gerekliliği" çağrısında bulunuldu.

İran'ın nükleer müzakerelere ciddiyetle katılması çağrısı yapılan açıklamada, Tahran'ın bölgenin istikrar ve güvenliğini daha fazla gerginliğe sokmaması istendi.

Açıklamada, KİK'in, İran'ın nükleer dosyasıyla ilgili ortak çıkarlar ve istikrarın güçlendirilmesini sağlamaya yönelik, etkin bir şekilde ilgilenmeye hazır olduğu vurgulandı.

İran'ın güzel komşuluk, egemenliğe saygı, içişlerine müdahil olmama gibi ilkelere bağlı kalmasının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan topraklarına saldırılar düzenlediği hatırlatılarak, uluslararası toplumdan Husilerin, Suudi topraklarına füzeli ve bomba yüklü insansız hava araçlarıyla saldırılarının durdurulması için hareket etmeleri istendi.

Körfez Dışişleri Bakanlar toplantısında ayrıca, İran'ın Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de ve diğer yerlerde Arap ulusal güvenliğini tehdit eden terörist örgüt ve mezhepçi milislere destek vermeyi sürdürmesi kınandı.

Başta Suudi Arabistan olmak üzere, Körfez ülkeleri, Tahran'ı Arap ülkelerinin içişlerine karışmak ve bölgede yayılmacı bir ajandaya sahip olmakla suçluyor.

Öte yandan Filistin meselesine de yer verilen açıklamada, İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarını ve ihlallerini sürdürmesi de kınandı.

Etiyopya'daki Hedasi Barajı'na ilişkin Mısır ve Sudan'ın su güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanırken, tüm tarafların çıkarlarını dikkate alan çözüme katkı sağlayacak her türlü çabaya destek verileceğinin altı çizildi.

Suriye, Yemen, Lübnan, Ürdün, Fas ve Libya'daki genel durumların mercek altına alındığı toplantıda, Arap dünyasının içişlerine müdahalenin kabul edilemez olduğu yinelendi.

Suudi Arabistan'ın başkeni Riyad'da bir günlük yapılan toplantıya Körfez ülkeleri Dışişleri Bakanlarının yanı sıra, KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf da katıldı.