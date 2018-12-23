Son Dakika Haberleri: Körfez'e Palm Yağı Sızdıran Gemiye 422 Bin TL Ceza

Körfez'e Palm Yağı Sızdıran Gemiye 422 Bin TL Ceza

1 saat önce

Körfez'e palm yağı sızdıran gemiye 422 bin TL cezaKOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir limanda demirli haldeyken denize palm yağı akıtarak kirlenmesine neden olan Singapur bandıralı gemiye 422 bin TL ceza kesilirken, denizin yüzeyini kaplayan yağlar tamamen temizlendi.

Körfez'e palm yağı sızdıran gemiye 422 bin TL ceza

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir limanda demirli haldeyken denize palm yağı akıtarak kirlenmesine neden olan Singapur bandıralı gemiye 422 bin TL ceza kesilirken, denizin yüzeyini kaplayan yağlar tamamen temizlendi.
Olay, Körfez ilçesinde bulunan bir limanda dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limanda demirli bulan Torm Sovereigen adlı Singapur bandıralı tanker gemisinden denize bilinmeyen bir nedenle palm yağı döküldü. Havanın soğuk olması nedeniyle deniz yüzeyinde donarak kıyıya vuran yağların beyaz bir tabaka oluşturduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Gemi personelinin de destek verdiği çalışmalar sonrasında deniz kıyısında oluşan palm yağı kütleleri tamamen temizlendi. Kirliliğe neden olan gemiye ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 422 bin TL ceza kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:10 Kaynak: İHA

Singapur, Kocaeli, Körfez, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başına 300 Bin TL Konularak Gri Listede Aranan Terörist Teslim Oldu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Açıklaması

Galatasaray'ın 16 Yaşındaki Oyuncusu Mustafa Kapı Tarihe Geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Görüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 21:47:08. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Körfez'e Palm Yağı Sızdıran Gemiye 422 Bin TL Ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]