"Körfez efsanesi" 8 sezon aradan sonra TFF 2. Lig'de - Son Dakika

"Körfez efsanesi" 8 sezon aradan sonra TFF 2. Lig'de

Müzesinde 2 Türkiye Kupası bulunan, Süper Lig'de oynadığı dönemlerde 4 büyük kulübün "korkulu rüyası" olan Kocaelispor, 8 sezon aradan sonra yeniden TFF 2. Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşıyor.

Müzesinde 2 Türkiye Kupası bulunan, Süper Lig'de oynadığı dönemlerde 4 büyük kulübün "korkulu rüyası" olan Kocaelispor, 8 sezon aradan sonra yeniden TFF 2. Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşıyor.

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AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 1966 yılında Baçspor, İzmit Gençlik ve Doğanspor takımlarının birleşmesiyle kurulan Kocaelispor, 1966-1967 sezonunda Türkiye 2. Ligi'nde mücadele etmeye başladı.


Bu ligde 1991-1992 sezonunun sonunda 83 puan toplayıp en yakın takipçisi Zeytinburnuspor'a 23 puan fark atarak kırılması güç bir rekorla şampiyon olan Kocaelispor, Türkiye 1. Futbol Ligi'ndeki en büyük başarısına ise sezonun ilk yarısını lider tamamladığı 1992-1993 sezonunda ulaştı.


Yeşil-siyahlı takım, sezonu 4'üncü sırada tamamlayarak, Inter Toto Kupası'na katılma hakkı elde etti. Inter Toto Kupası ilk tur karşılaşmasında Portekiz'in Sporting Lizbon takımı ile eşleşen Kocaelispor, İsmetpaşa Stadı'nda oynadığı ilk maçta rakibi ile 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda ise rakibine 2-0 yenilen Körfez ekibi, ilk turda kupaya veda etti.

Kocaelispor, 1996-1997 sezonunda Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'a üstünlük kurarak, kupanın sahibi oldu.

1997 yılında katıldığı Kupa Galipleri Kupası'nda ilk turda Romanya'nın National Bükreş takımını 1-0 ve 2-0'lık skorlarla geçen Kocaelispor, 2. turda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına elendi.

2001-2002 sezonunda da Beşiktaş'ı 4-0 yenen Kocaelispor, Türkiye Kupası'nı ikinci kez müzesine götürdü.

Önce Süper Lig, sonra Bölgesel Amatör Lig, şimdi ise TFF 2. Lig

2003-2008 yıllarında 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor, 2007-2008 sezonunun şampiyonu olarak Süper Lig'e yükseldi.

Süper Lig'e çıktığı yıl tekrar 1. Lig'e düşen yeşil-siyahlı ekip, sonraki sezonda 2. Lig'e oradan da 3. Lig'e geriledi.


Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) 2013-2014 sezonunda düşen Kocaelispor, 2 yıl aradan sonra yeniden 3. Lig'e çıkmayı başardı.


2016 yılından bu yana 3. Lig'de mücadele eden ve bu sezon ligin bitimine 6 hafta kala 2. Grup'ta en yakın takipçisiyle arasında 14 puan farkla 64 puanla lider konumda bulunan Körfez temsilcisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ligin tescil edilmesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla TFF 2. Lig'e terfi ettirildi.

Dış cephesi kentin simgesi pişmaniyenin çekme anındaki görünümünde olan Kocaeli Stadı'nda maçlara çıkan yeşil-siyahlı ekip, üst liglerde mücadele edeceği günleri iple çekiyor.

Üzülmez: "Süper Lig kulübü havasını yakalamış olduk"


Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonluğun şehre, camiaya ve taraftarlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Üzülmez, "Şaibesiz, haftalar öncesinden büyük ölçüde şampiyonluğu garantilemiş takım olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Şampiyonluğumuz özellikle taraftarlarımıza ve camiamıza hayırlı olsun." diye konuştu.


Kocaelispor'un gerçek yerinin Süper Lig olduğunu aktaran Üzülmez, "Kocaelispor hiç ara vermeden önce Birinci Lig'e sonra Süper Lig'e çıkacaktır. Öncelikle koronavirüs salgınının bitmesi ve tekrar o güzel günleri yaşayabilmemiz çok önemli." ifadelerini kullandı.


Kocaelispor'un bünyesinde yetiştirdiği ve milli takıma gönderdiği eski kaptan ve futbolcularının ekipte yer almaya başladığını anlatan Üzülmez, yeni bir futbolcu izleme altyapı koordinasyonu kurduklarını söyledi.

Üzülmez, "Biz her ne kadar 3. Lig'den 2. Lig'e çıkmış bir kulüp olsak da artık Süper Lig kulübü havasını da yakalamış olduk. 3'üncü Lig'de bir maçta 30 binin üzerinde seyirci rekoru kırdık. 11 maçımızı üst üste kazanma rekoru kırdık. Daha kırılacak rekorları da ikinci ve birinci lige bıraktık." değerlendirmesinde bulundu.

12 Temmuz Pazar günü, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın düzenleyeceği şampiyonluk yemeğine katılacaklarını ve ardından Kocaelispor bayrakları ve meşalelerle görsel güzelliklerle süslenen vapurla Körfez turu yapacaklarını aktaran Üzülmez, Bilim Kurulunun izin vermesi halinde şampiyonluğu statta kutlamak istediklerini belirtti.

Barış: "Mazimiz başarılarla dolu"

Kocaelispor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Murat Barış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında lige oranla iyi bir kadro kurduklarını belirterek, grupta 14 puan farkla lider olmalarının da bunu gösterdiğini söyledi.

Kocaelispor'un daha üst liglerde olması gerektiğini ifade eden Barış, "Önce TFF 2. Lig demiştik. Şimdi bunu başardık. Artık her yıl basamakları çıkarak kulübümüzün hak ettiği yere, Süper Lig'e gelmesini istiyoruz. Büyük bir camiayız, taraftarlarımız, bu kent başarıyı hak ediyor. TFF 3. Lig'de taraftar rekorları kırdık. Mazimiz başarılarla dolu, bu başarıları yinelemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Kocaelispor, Körfez, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 13:31 Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Körfez efsanesi' 8 sezon aradan sonra TFF 2. Lig'de - Son Dakika Spor
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