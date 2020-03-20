"Körfez efsanesi"ne üst ligin yolu göründü - Son Dakika
Son Dakika Spor 'Körfez efsanesi'ne üst ligin yolu göründü - Son Dakika Spor

"Körfez efsanesi"ne üst ligin yolu göründü

7 saat önce

Müzesinde 2 Türkiye Kupası bulunan, Süper Lig'de oynadığı dönemlerde 4 büyük kulübün "korkulu rüyası" olan Kocaelispor, 8 sezon aradan sonra yeniden TFF 2. Lig'e yükselmeyi amaçlıyor.

Müzesinde 2 Türkiye Kupası bulunan, Süper Lig'de oynadığı dönemlerde 4 büyük kulübün "korkulu rüyası" olan Kocaelispor, 8 sezon aradan sonra yeniden TFF 2. Lig'e yükselmeyi amaçlıyor.

1996-1997 ve 2001-2002 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve o dönemde ligde büyük takımların en fazla zorlandığı ekiplerden olan Kocaelispor, 2011-2012 sezonunda 3. Lig'e düşmesinin ardından 2'si Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) geçen 8 sezondan sonra yeniden TFF 2. Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

"Körfez efsanesi", bu sezon TFF 3. Lig 2. Grup'ta bitime 6 hafta kala en yakın takipçisiyle arasında 14 puan farkla lider konumda bulunuyor.

Dış cephesi kentin simgesi pişmaniyenin çekme anındaki görünümünde olan Kocaeli Stadı'nda maçlara çıkan yeşil-siyahlı ekip, üst ligde mücadele edeceği günleri iple çekiyor.

"Ligin bu grubunda şampiyonluğa en yakın kulübüz"

Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaelispor'un uzun zamandır alt liglerde zor günler yaşadığını belirterek, takımın bir dönem BAL'a kadar düştüğünü söyledi.

Süper Lig kulüplerinin yaşadığı ekonomik sıkıntıları daha önce Kocaelispor'un yaşadığını ifade eden Üzülmez, bunun sonucunda kulübün "dibi" gördüğünü kaydetti.

Üzülmez, kentin ve taraftarın BAL'da dahi olsa kulübü yalnız bırakmadığını dile getirerek, "Taraftar armasına sahip çıktı ve Kocaelispor BAL'dan çıktı ancak 3. Lig'de 2 kez finalden üst lige çıkmaktan geri döndü. Bu sene, misafir olduğumuz bu liglerden asıl ev sahibi olduğumuza inandığımız Süper Lig'e giden yolda ilk basamak olarak bu sene o sene dedik. Bundan sonra her sene dedik. Sonunda Süper Lig'e dedik. Ligin bitimine haftalar olmasına rağmen takımımız en yakın takipçisinin 14 puan önünde lider konumda. Ligin bu grubunda şampiyonluğa en yakın kulübüz." diye konuştu.

Yakın zamanda şampiyonluğu garantileyeceklerini aktaran Üzülmez, Kocaelispor'un stadyumu, taraftarı, tesisleri ve mazisiyle Süper Lig'e layık olduğunu bildirdi.

"Rekorları kırarak üst lige doğru yola çıktık"

Başkan Üzülmez, sezon başında Süper Lig döneminden kalan borçlar nedeniyle kapalı olan transfer tahtasını açtıklarını aktararak, "30 milyon liraya yakın borç vardı. Yaptığımız pazarlıklar, futbolcuların özverileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın maddi ve manevi desteğiyle kentin sahip çıkmasıyla transfer tahtasını açarak yaklaşık 13 milyon lira borç, bir o kadar da yönetim kurulunun çalışmalarıyla bütçe oluşturarak bu işi hallettik." ifadelerini kullandı.

Rekorları kırarak üst lige doğru yola çıktıklarını dile getiren Hüseyin Üzülmez, "10 maç üst üste galibiyet alma rekoru kırdık. 17 maçta 15 maç kazanma rekorunu kırdık. 3. Lig'de en çok taraftarın izlediği maç rekorunu kırdık. Bunlar Kocaelispor'a yakışan rekorlar. Şampiyonluğu yakalayıp önümüzdeki sezon için yapılanma olacak. Önümüzdeki sezonda inşallah play-off'lara kalmadan sezon içinde şampiyonluğu garantileyecek bir hedef ve takımla yola çıkmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Kocaelispor, Körfez, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:34 Kaynak: AA

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