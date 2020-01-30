"Körfez efsanesi"nin bileği bükülmüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor 'Körfez efsanesi'nin bileği bükülmüyor - Son Dakika Spor

"Körfez efsanesi"nin bileği bükülmüyor

6 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Kocaelispor, grubundaki 10 maçlık galibiyet serisiyle bu sezon profesyonel liglerde "üst üste en fazla maç kazanan takım" unvanını elde etti.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Kocaelispor, grubundaki 10 maçlık galibiyet serisiyle bu sezon profesyonel liglerde "üst üste en fazla maç kazanan takım" unvanını elde etti.

Türk futbolunda bir döneme imzasını atan Kocaelispor, bu sezon TFF 3. Lig 2. Grup'ta gösterdiği performansla eski parlak günlerine dönüş sinyali veriyor.

Sezon öncesi işbaşına gelen yeni yönetimin 10 yıl süren transfer yasağını kaldırmasının ardından kadrosunu güçlendiren Kocaeli ekibi, oynadığı futbolla adından söz ettiriyor.

Grubunda oynadığı 19 maçın 15'ini kazanıp, 1'inde berabere kalan ve 3 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrılan yeşil-siyahlılar, topladığı 46 puanla en yakın takipçisinin 14 puan önünde birinci sırada yer alıyor.

Geçen hafta sahasında karşılaştığı Cizrespor'u 5-3 mağlup eden yeşil-siyahlılar, taraftarının büyük desteğiyle grubunda oynadığı son 10 maçın tamamından 3 puanla ayrıldı.

Kocaelispor, ortaya koyduğu başarılı performansla bu sezon profesyonel liglerde en uzun galibiyet serisini yakalayan takım oldu.

Kocaeli temsilcisi, yakaladığı 10 maçlık galibiyet serisinde rakip filelere 29 gol bırakırken, kalesinde 7 gol gördü. Yeşil siyahlılar, bu dönemde 7 maçta kalesinde gol görmedi.

Kocaelispor'u, 2. Lig Beyaz Grup'ta 7 ve 14. haftalar arasında oynadığı 8 maçın tamamını kazanan Manisa Futbol Kulübü ile Süper Lig'in 9. ile 15. haftaları arasında 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Demir Grup Sivasspor takip ediyor.

Toplamda 15 galibiyeti bulunan Kocaelispor, TFF 2. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor ile bu sezon profesyonel liglerde en fazla maç kazanan takım olarak öne çıkıyor.

"Hiçbir karşılaşmayı tesadüfen kazanmadık"

Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın başarısının arkasında taraftarın büyük desteği ve futbolcuların işlerini ciddiye alarak yapmaları olduğunu söyledi.

Yakaladıkları 10 maçlık seride hiçbir karşılaşmayı tesadüfen kazanmadıklarını vurgulayan Üzülmez, "Tek farkla kazandığımız maçlarda bile en az 4-5 gollük yüzde 100 pozisyonları değerlendiremedik. Diğerlerini zaten farklı kazandık. İnşallah bu böyle devam edecek." diye konuştu.

Üzülmez, taraftarın takıma hem içeride hem dışarıda destek verdiğine işaret ederek, "Maçlarımızı gündüz oynamamıza rağmen Süper Lig ortalamasının çok üstünde seyirci sayısına sahibiz. Bu hafta 10 bini biletli olmak üzere kombinelerle beraber 15 bin seyircimiz vardı. Bütün bunlar başarıyla taçlanıyor. İnşallah nazar değmez. 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig, Kocaelispor'un emanetçi ve misafir olduğu liglerdir. Kocaelispor'un esas yeri Süper Lig'dir. İnanıyorum ki Kocaelispor ligin bitimine 7-8 maç kala şampiyonluğunu ilan edecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaelispor, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:12 Kaynak: AA
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