Körfez Gençlerbirliği'nde yeni dönem

Körfez Belediyesi tarafından kurulan ve Körfezli gençler için 15 ayrı amatör branşta hizmet veren Körfez Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi, yeni yönetim belirlendi.

Körfez Belediyesi tarafından 2015 yılında kurulan ve bugüne kadar hizmet verdiği spor branşına futbol dışında 15'e yakın spor kolunu daha ekleyen Körfez Gençlerbirliği Kulübü'nde kongre heyecanı yaşandı. Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda divan başkanlığına Nazi Akın seçilirken, diğer üyeler Bülent Gülal ve Ali Osman Baş oldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, gündem maddeleri tek tek görüşüldü. Yönetim ve denetim kurulunun belirlenmesi sonrasında üyeler söz alarak, değerlendirmelerde bulundu. Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Faruk Denli de kulübün Körfezli gençler için önemine değinerek, "Amacımız daha çok Körfezli gencimizi sporla buluşturmak" dedi.

Yapılan kongre sonrasında kulüp başkanlığına tekrar Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt seçildi. Kongrede yeni yönetim ve denetim kurulu da belirlendi. Yönetim Kurulunda Şener Söğüt, Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Osman Yurt, Levent Yılmaz, Selami Tanış, Zekeriya Çetin, Bülent Gülal, Erol Bektaş, Recep Şen ve Veysel Köksal yer alırken, Denetim Kuruluna ise, Murat Gülbiçim, Orhan Tuna ve Kemal Soydaş seçildi. - KOCAELİ