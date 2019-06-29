Son Dakika Haberleri: Körfez gerilimden ABD'den yeni adım: Katar'a F-22 Raptor uçakları konuşlandırdı
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Körfez gerilimden ABD'den yeni adım: Katar'a F-22 Raptor uçakları konuşlandırdı

52 dakika önce

İran'la Amerika Birleşik Devletleri hattındaki gerilim tırmanmaya devam ederken, ABD, Körfez ülkesi Katar'daki bir askeri üssüne F-22 Raptor tipi savaş uçakları konuşlandırdı.

Körfez gerilimden ABD'den yeni adım: Katar'a F-22 Raptor uçakları konuşlandırdı, System.String[]
İran'la Amerika Birleşik Devletleri hattında gerilim tırmanmaya devam ederken, ABD, Körfez ülkesi Katar'daki askeri üssüne F-22 Raptor tipi savaş uçakları konuşlandırdı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, uçakların, Amerikan güçlerinin ve CENTCOM'un sorumluluğundaki bölgelerde çıkarlarının korunması amacıyla konuşlandırıldığı belirtildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:53 
İran, Körfez, Katar, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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