Körfez gerilimden ABD'den yeni adım: Katar'a F-22 Raptor uçakları konuşlandırdı
52 dakika önce
İran'la Amerika Birleşik Devletleri hattındaki gerilim tırmanmaya devam ederken, ABD, Körfez ülkesi Katar'daki bir askeri üssüne F-22 Raptor tipi savaş uçakları konuşlandırdı.
İran
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:53
'la Amerika Birleşik Devletleri
hattında gerilim tırmanmaya devam ederken, ABD, Körfez
ülkesi Katar
'daki askeri üssüne F-22 Raptor tipi savaş uçakları konuşlandırdı.
ABD Merkez
Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, uçakların, Amerikan güçlerinin ve CENTCOM'un sorumluluğundaki bölgelerde çıkarlarının korunması amacıyla konuşlandırıldığı belirtildi.
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