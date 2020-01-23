Körfez hatlarına İzmit için güzergah düzenlemesi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Körfez hatlarına İzmit için güzergah düzenlemesi yapıldı - Son Dakika

Körfez hatlarına İzmit için güzergah düzenlemesi yapıldı

6 saat önce

Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Körfez toplu taşıma araçları için güzergah düzenlemesi yaptı.

Körfez hatlarına İzmit için güzergah düzenlemesi yapıldı, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Körfez toplu taşıma araçları için güzergah düzenlemesi yaptı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda düzenleme çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Körfez ilçesi sınırlarındaki farklı bölgelere hizmet veren toplu taşıma araçlarının İzmit Otogar kalkışından sonraki Adliye Köprülü Kavşağı D-100 olan mevcut güzergahı vatandaşların talebi doğrultusunda yeniden düzenlendi. Değişiklik İzmit Otogar kalkışından sonra Adliye Köprülü Kavşağı D-100 bağlantı güzergahını kullanan araçları kapsıyor.


Düzenleme sonrasında Körfez ilçesine gidecek yolcu otobüsleri otogardan kalkıştan sonra İzmit merkezine geldiklerinde Adliye Köprülü Kavşağı'ndan dönerek D-100 karayoluna çıkmayıp, Kuzey yan yolunu kullanacak. Otobüsler Kuzey yan yol üzerinde bulunan Turgut Özal, Mimar Sinan Köprüsü ve Halkevi duraklarından yolcu alacak. Yeni güzergah uygulaması ile vatandaşların kullanımında olan iki adet durak sayısı üçe çıkarılmış oldu. Güzergah uygulaması 27 Ocak Pazartesi tarihi itibariyle uygulanacak.


Yenilenen güzergah uygulamasından 151- 95 Evler-İzmit, 152- Yarımca (Alt Yol)-İzmit, 153- Bölge Trafik-Sanayi, 154- Çamlıtepe-İzmit, 155- Çamlıtepe-Sanayi, 159 - İlimtepe-İzmit, 163- İlimtepe-Tütünçiftlik-İzmit-Otogar, 170- Kirazlıyalı- Umuttepe, 175- Kirazlıyalı-Çamlıtepe-İzmit-Umuttepe, 183- Y.Hereke-İzmit, 190- Yukarı Hereke-İzmit-Umuttepe ve 191- Hereke-İzmit araçları yararlanacak. - KOCAELİ

Körfez, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:44 Kaynak: İHA
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