Körfez Himmetli Köy Yolu Genişletiliyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Himmetli Köyü Köseler Nalbantlar mevki köy içi yolunda yol genişletme çalışmaları yapılıyor. Yolun dar olması sebebiyle herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için yolu genişleten Büyükşehir Belediyesi, genişletme çalışmaları sonrası yolda plent miks temel ve asfalt serimi gerçekleştiriyor. Çalışmalar ile köy içi yolu güvenli ve konforlu hale gelecek.

1300 METRELİK YOLDA

1300 metre uzunluğundaki Körfez Himmetli Köyü Köseler Nalbantlar mevki köy içi yolunda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri hummalı bir çalışma yürütüyor. Genişletilerek güvenli hale getirilecek köy yolu, daha sonra asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

MUHTARDAN BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Köy muhtarı Mustafa Acar, köylerine yapılan üst yapı çalışması sebebiyle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Yapılan çalışma ile köy yolunun güvenli ve konforlu olacağını belirten Acar, yolun dar olması sebebiyle sıkıntı yaşadıklarını, yapılan genişletme çalışması ile köy yolundaki sorunun giderileceğini, bölge sakinlerinin ulaşımlarını daha rahat sağlayacağını ifade etti.