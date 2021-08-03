Körfez, Himmetli Köyü Köseler Nalbantlar köy içi yolu daha güvenli olacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Himmetli Köyü Köseler Nalbantlar mevki köy içi yolunda yol genişletme çalışmaları yapıldı. Yolun dar olması sebebiyle herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için yolu genişleten Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar sonrası yolda plent miks temel ve asfalt serimi gerçekleştirdi.

YOL KENARINA V KANAL YAPILIYOR

Körfez, Himmetli Köyü Köseler Nalbantlar mevki köy içi yolunda v kanal imalatları yapımı çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, yağmur suyunu tahliye ederek yolda su birikintisi oluşumunu engelleyecek v kanalların yapımı ile Körfez Himmetli Köyü Köseler Nalbantlar mevki köy içi yolunu daha güvenli ve konforlu bir hale getirecek.

1300 METRELİK KÖY YOLU

1300 metre uzunluğundaki köy içi yolunda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri hummalı bir çalışma yürütüyor. Genişletilerek güvenli hale getirilecek köy yolu k vatandaşların hizmetine sunulacak.