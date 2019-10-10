Son Dakika Haberleri: Körfez ilçesi sahil parkları tertemiz
Son Dakika Güncel Körfez ilçesi sahil parkları tertemiz

Körfez ilçesi sahil parkları tertemiz

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi ekipleri Körfez ilçesi sahil parklarında günlük temizlik çalışması yapıyor.

Körfez ilçesi sahil parkları tertemiz, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi ekipleri Körfez ilçesi sahil parklarında günlük temizlik çalışması yapıyor.


Kocaeli'nin birçok sahiline adeta cazibe merkezi haline gelen parklar inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sahil parklarının temizliğini de ihmal etmiyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, Körfez ilçesinde bulunan sahil parklarının da günlük temizliğini aralıksız gerçekleştiriyor. Yapılan günlük temizlik çalışmaları ile sahil parkları temiz tutulurken vatandaşların da memnuniyeti kazanılıyor. Bu kapsamda Körfez ilçesi Tütünçiftlik, 60 Evler, Hereke, Kirazlıyalı ve Yarımca Sahil Parklarının temizliği 20 personel ile her gün yapılıyor. Yapılan çalışma ile sahil parkında evsel ve diğer atıklar toplanıyor. Ayrıca sahil parklarında düzenli olarak ot biçim çalışması da yapılıyor.


Vatandaşların yoğun olarak kullandığı sahil parkları, Kocaeli'nin birçok ilçesinde bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların temiz bir çevrede gezip gönüllerince vakit geçirebilmesi için il genelindeki tüm sahil parklarında temizlik çalışmalarını aralıksız bir şekilde gerçekleştiriyor. Temizlik çalışmaları yıl boyunca sürüyor. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:09 Kaynak: İHA
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