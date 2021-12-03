Körfez ile Lübnan arasında krize neden olan Lübnanlı Bakan'ın istifa edeceği öne sürüldü - Son Dakika

Lübnan ve bazı Körfez ülkeleri arasında diplomatik krize sebebiyet veren Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin yarın istifa edeceği öne sürüldü.

Lübnan'daki ana akım medya organları, Kardahi'nin yarın Başbakan Necib Mikati ile görüşmesinden sonra istifasını sunacağını iddia etti.

Haberlerde, Kardahi'nin bu kararı, Lübnan ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkileri düzeltmek için Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a destek amaçlı aldığı aktarıldı.

Öte yandan, Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan açıklamada da Kardahi'nin yarın basın toplantısı düzenleyeceği doğrulanırken, istifası hakkında bir bilgiye yer verilmedi.

Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki kriz

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, daha önce katıldığı belirtilen ve 27 Ekim'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Kardahi'nin özellikle Riyad yönetiminin tepkisini çeken ifadeleri üzerine Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamıştı. Mikati, Kardahi'nin açıklamalarının hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığını bildirmişti.

Buna rağmen Suudi Arabistan ve Bahreyn 29 Ekim'de, Kuveyt ve BAE 30 Ekim'de, Yemen de 2 Kasım'da Lübnan'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.