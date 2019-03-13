Körfez'in Değişimi Büyükşehir'in Eseridir

İzmit Körfezi'nde balık popülasyonun arttırılması ve balıkçılığın yeni nesiller tarafından devam ettirilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan "İzmit Körfezi'nin Balıkçılığı ve Sürdürülebilir Hale Getirilmesi" projesinin kapanış sempozyumu Ramada Otelde yapıldı. Sempozyumunda konuşan sualtı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan "İzmit Körfezi yanına yaklaşılamayan kokan, yoldan veya yanından geçerken burnumuzu kapattığımız bir yerdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi için önemli çalışmalar yaptı. İzmit Körfezi'ne sık dalış yapmam sebebiyle yaşanan değişimi görebiliyoruz. Bu değişim Büyükşehir'in eseridir" dedi.

KAPANIŞ OTURUMUNA GENİŞ KATILIM

Ramada Otelde yapılan "İzmit Körfezi'nin Balıkçılığı ve Sürdürülebilir Hale Getirilmesi" projesinin kapanış sempozyumuna Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zekeriya Özak, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, Türkiye Sualtı Sporları Federasyon Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ünal Bostan, sualtı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, amatör, sportif, ticari balıkçılar, dernekler, STK temsilcileri ve su ürünleri kooparatifleri katıldı.

30 TÜRDE AVCILIK YAPILIYOR

Programda kısa bir sunum yapan İstanbul Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Firdevs Saadet Karakulak; "İzmit Körfezinde deniz kirliliği ile birlikte, aşırı ve kaçak avcılık balık stoklarını bitirdi. Fakat son yıllarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit körfezi için önemli projeler gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın balıkçılık yönetiminde almış olduğu kararlar ve belediyenin deniz izleme çalışmaları ile önemli aşama kaydedildi. Bunun yanında "İzmit Körfezini Balıklandırma Projesi" önemli bir değişikliğe imza attı. Denizin temizlenmesi ve Balıklandırma Projesi ile artık balık stoklarında artış gözlemliyoruz. Eskiden İzmit Körfezi'nde birkaç türde avcılık yapılırken, bugün İzmit Körfezi'nde yaklaşık 30 türde avcılık yapılıyor" dedi.

BU KÖRFEZ YAŞAMAYA DEVAM ETMELİ

Sualtı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan; "Ben İzmit Körfezi ile öğrencilik yıllarımda tanıştım. O zaman yanına yaklaşılamayan kokan, yoldan veya yanından geçerken burnumuzu kapattığımız bir yerdi. Eskiye nazaran şuan İzmit Körfezi'nin geldiği nokta sevindirici. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi için önemli çalışmalar yaptı. Kocaeli'ni şuan sualtı sporları için en cazip yapan şey batık bir şehri olması. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde batan şehir, dalış meraklılarını Kocaeli'ne çekiyor. İzmit Körfezi'ne sık dalış yapmam sebebiyle yaşanan değişimi görebiliyoruz. Yaşayan bir İzmit Körfezi var. Sürekliliğe sahip bir ekolojik sisteme sahip. Bu besin zinciri korunmalı. Yaşayan Körfezi yaşatalım, genç nesillere bu mirası bırakalım" açıklamasında bulundu.

DENİZİMİN İNSANA, İNSANIMIZ DENİZE KÜSMÜŞTÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zekeriya Özak ise İzmit Körfezi'ni eski günlerine döndürmek için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek" Çünkü denizimiz insana, insanımız denize küsmüştü. Kocaeli'nin evsel ve sanayi atıklarının sadece yüzde 20'si arıtılıyor, yüzde 80'ni denize karışıyordu. Bugün geldiğimiz noktada Körfez'in bütün kıyılarına arıtma tesisleri var. Kocaeli'nin tüm evsel ve sanayi atıkları arıtılıyor. Kirli suyun Körfezimize karışmasına izin vermiyoruz. En büyük arıtma tesisimizi Gebze'de yaptık. Gebze ileri biyolojik arıtma tesisimize harcadığımız beton ve demir ile 1800 adet konut yapılabiliyordu" dedi.

İZMİT KÖRFEZİ MİRASTIR

İzmit Körfezi'nin bir miras olduğunu kaydeden Özak" Bu mirasa sahip çıkmalıyız. Kamu kurum ve kuruluşlarının sahip çıkması yetmiyor. Başta vatandaşlarımızın bu mirasa sahip çıkması gerekiyor. Bugün gelinen noktada Körfez'de hayatın canlandığını görüyoruz. Kocaeli gibi bir sanayi kentinde bu canlanışın yaşanması sevindirici. Nüfus ve Sanayide artış yaşansa da bu dengeyi sağlamaya çalışacağız" ifadesini kullandı.

DERİNLERDEKİ YAŞAM "İZMİT KÖRFEZİ"

Konuşmaların ardından Karamürsel, Darıca, Körfez, Değirmendere, Başiskele, İzmit Merkez, Gebze Eskihisar, Hereke, Ulaşlı ve Seymen açıklarında sualtı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından çekimleri yapılıp hazırlanan İzmit Körfezi Su Altı Yaşamı; "Derinlerdeki Yaşam" film gösterimi gerçekleştirildi. Film gösteriminin ardından protokol fotoğraf sergisini gezdi.