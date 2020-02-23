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Körfez'in 'eğlenceli' yanı: Dubai'nin komedyenleri
1 saat önce
Dubai her zaman büyük bir eğlence merkezi oldu ve buradaki çeşitli komedi sahneleri, kentin güldüren yanını keşfetmek için mükemmel bir yol.View on euronews.
Dubai her zaman büyük bir eğlence merkezi oldu ve buradaki çeşitli komedi sahneleri, kentin güldüren yanını keşfetmek için mükemmel bir yol.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:00
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