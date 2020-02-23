Körfez'in 'eğlenceli' yanı: Dubai'nin komedyenleri - Son Dakika
Son Dakika Dünya Körfez'in 'eğlenceli' yanı: Dubai'nin komedyenleri - Son Dakika Dünya

Körfez'in 'eğlenceli' yanı: Dubai'nin komedyenleri

1 saat önce

Dubai her zaman büyük bir eğlence merkezi oldu ve buradaki çeşitli komedi sahneleri, kentin güldüren yanını keşfetmek için mükemmel bir yol.View on euronews.

Dubai her zaman büyük bir eğlence merkezi oldu ve buradaki çeşitli komedi sahneleri, kentin güldüren yanını keşfetmek için mükemmel bir yol.View on euronews

Körfez'in 'eğlenceli' yanı: Dubai'nin komedyenleri

Dubai, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:00 
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