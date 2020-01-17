Körfez'in özel çocukları bu programda eğlendi - Son Dakika
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Körfez'in özel çocukları bu programda eğlendi

6 saat önce

Körfez ilçesinde düzenlenen "Hayaller engel tanımaz" programında özel öğrenciler gösterileri ile büyük alkış topladı.

Körfez'in özel çocukları bu programda eğlendi, System.String[]

Körfez ilçesinde düzenlenen "Hayaller engel tanımaz" programında özel öğrenciler gösterileri ile büyük alkış topladı.


Hereke Kız Meslek Lisesi ve Körfez'de bulunan okulların iş birliği ile "Hayaller engel tanımaz" konulu farkındalık programı gerçekleştirildi. Hereke Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen programa Körfez Belediyesi Özel Kalem Müdürü Zekeriya Çetin, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Hüseyin Çınar ile Kadir Zorlu, Hereke Anadolu Lisesi Müdürü Halim Bayar, Hereke Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdürü Ersin Şahin, Körfez Belediyesi Hereke Koordinatörü Murat Biçer, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katılım sağladı. Engelsiz bir hayatın var olduğunu anlatan programda, Körfez'de bulunan bazı okulların özel eğitim sınıflarında öğrenim gören öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler yapıldı. Gösterilerin bitirmesinin ardından, hayallerin engel tanımadığını anlatan kısa bir sunum, salonda bulunan misafirlere aktarıldı.


Programın sonunda, yapılan gösterinin hazırlanışında emek veren özel gereksinimli öğrencilere katılımları sebebiyle başarı belgeleri, Körfez Belediyesi Özel Kalem Müdürü Zekeriya Çetin ve Hereke Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdürü Ersin Şahin tarafından takdim edildi. Ankara'da bulunan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün adına programa katılan Özel Kalem Müdürü Zekeriya Çetin, böylesi anlamlı bir programda bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Körfez Belediyesi olarak özel gereksinimli çocukların, gençlerin ve vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyleyen Çetin, programın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:49 Kaynak: İHA
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