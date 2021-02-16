Körfez İşbirliği Konseyi, BM'nin Yemen'deki siyasi çözüm çabalarını destekliyor - Son Dakika

Körfez İşbirliği Konseyi, BM'nin Yemen'deki siyasi çözüm çabalarını destekliyor

16.02.2021 15:51
Körfez İşbirliği Konseyi, BM'nin Yemen'deki siyasi çözüm çabalarını destekliyor, System.String[]

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen krizinde kapsamlı bir siyasi çözüm için gösterdiği çabaları desteklediğini duyurdu.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen krizinde kapsamlı bir siyasi çözüm için gösterdiği çabaları desteklediğini duyurdu.

KİK tarafından yapılan açıklamada, KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf'ın, Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek'le Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Genel Sekreter Hacraf, KİK'in BM'nin Yemen'de yaşanan krizin siyaset yoluyla çözülmesine yönelik çabalarını desteklediğini söyledi. Hacraf, Yemen krizinin, KİK'in temsil ettiği Körfez girişimi, BM'nin 2216 sayılı kararı ve kapsamlı ulusal diyalog konferansı temelinde siyasi çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

Konseyin, Yemen'in tekrar güven ve istikrara kavuşmasını istediğini söyleyen Hacruf, Yemen hükümetinin kontrolünde olan yerlerde gerçekleştirdiği kalkınma ve iyileştirme hamlelerinin Konsey tarafından takdirle karşılandığını ifade etti.

KİK'in "diplomatik çabalara önem verme" açıklamasının, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Yemen'deki Suudi liderliğindeki Arap koalisyon operasyonlarına verdiği desteğin sona erdiğini açıklamasından günler sonra gelmesi dikkati çekti.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), 2015 yılının Nisan ayında, Yemen özel oturumunda 2216 sayılı bir karar almıştı. Kararla Husiler ile Yemen'de yıkıcı rol oynayan eski rejim liderlerine silah ambargosu getirilmişti. 2216 sayılı kararda ayrıca, İran destekli Husiler ve Salih yanlısı güçlerin saldırılarını ve sivilleri öldürmeyi durdurmaları ve kentlerden çekilmeleri istenmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Körfez İşbirliği Konseyi, Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan, Yemen, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Körfez İşbirliği Konseyi, BM'nin Yemen'deki siyasi çözüm çabalarını destekliyor - Son Dakika


Son Dakika

Dorukhan Toköz, transfer iddiaları sonrası sosyal medyadan "sus" paylaşımı yaptı Meclis'te Gara bilgilendirmesi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar operasyonun detaylarını anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Hangi ine girerlerse girsinler, o inlerde bulup geberteceğiz Hande Sarıoğlu'dan şaşkına çeviren Fatih Altaylı sözleri: Vedalaşmaya gidince öyle poponu sallarsan böyle gidersin dedi Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, Süper Lig'de Beşiktaş'ın şampiyon olacağını iddia etti Kazada kulağı kopan sürücü, aracını bırakmak istemedi! Ambulansa binmemek için direndi Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarıldığını müjdeleyecekti ama olmadı Canlı yayında polis baskını! Kaçak ürün tanıtan kadın böyle yakalandı
Hulusi Akar'ın TBMM'deki Gara bilgilendirmesi HDP'li vekilleri şekilden şekle soktu Hulusi Akar'ın TBMM'deki Gara bilgilendirmesi HDP'li vekilleri şekilden şekle soktu         
15:44
TBMM'de kürsüye çıkan Bakan Soylu'nun zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu TBMM'de kürsüye çıkan Bakan Soylu'nun zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu         
15:34
Perşembe gününe dikkat! Meteoroloji uzmanından kar yağışı sonrası don uyarısı geldi Perşembe gününe dikkat! Meteoroloji uzmanından kar yağışı sonrası don uyarısı geldi         
15:05
UEFA, Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık'a Avrupa Ligi maçlarında görev verdi UEFA, Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık'a Avrupa Ligi maçlarında görev verdi         
15:01
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Artık maske takmayanlar cezadan kaçamayacak Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Artık maske takmayanlar cezadan kaçamayacak         
14:38
Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı         
14:13
Polis memuru karla kaplı yola Polis memuru karla kaplı yola "Önce Vatan" yazdı! Görüntü sosyal medyada beğeni rekoru kırdı         
13:54
Sokak ortasında öldürülen Gülistan'ın, katili olan kardeşiyle aynı sokakta yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı Sokak ortasında öldürülen Gülistan'ın, katili olan kardeşiyle aynı sokakta yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı         
13:41
Sözün bittiği yer! Anne ve babasının gözü önünde 5 litrelik yağı çaldı, o anlar kamerada Sözün bittiği yer! Anne ve babasının gözü önünde 5 litrelik yağı çaldı, o anlar kamerada         
12:52
Kızı ve damadı ölü bulunan acılı baba son görüşmelerini anlattı: Hiç böyle bir durum yoktu, aklım almıyor Kızı ve damadı ölü bulunan acılı baba son görüşmelerini anlattı: Hiç böyle bir durum yoktu, aklım almıyor         
12:24
Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı         
11:55
En çok korona vakası görülen 5 ilimizi yakan cenaze namazları, taziye ve ev ziyaretleri oldu En çok korona vakası görülen 5 ilimizi yakan cenaze namazları, taziye ve ev ziyaretleri oldu         
11:54
Günah içinde yaşadığını düşünen kadın, üç çocuğunu çırılçıplak soyup ormana attı Günah içinde yaşadığını düşünen kadın, üç çocuğunu çırılçıplak soyup ormana attı         
11:01
Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla ünlenen 'Fırıldak Mustafa' lakaplı Mustafa Erden 7 yıldır kayıp Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla ünlenen 'Fırıldak Mustafa' lakaplı Mustafa Erden 7 yıldır kayıp         
10:48
Van'ın Gevaş ilçesindeki aşı çalışmasıyla Hollanda'da bir kanala haber olan doktor konuştu: Çok mutluyuz Van'ın Gevaş ilçesindeki aşı çalışmasıyla Hollanda'da bir kanala haber olan doktor konuştu: Çok mutluyuz         
09:58
Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı         
09:03
Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
00:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2021 16:00:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Körfez İşbirliği Konseyi, BM'nin Yemen'deki siyasi çözüm çabalarını destekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei