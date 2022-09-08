Körfez İşbirliği Konseyi dışişleri bakanları, tahıl koridoru anlaşmasından memnun - Son Dakika
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Körfez İşbirliği Konseyi dışişleri bakanları, tahıl koridoru anlaşmasından memnun

08.09.2022 01:18
Körfez İşbirliği Konseyi dışişleri bakanları, tahıl koridoru anlaşmasından memnun

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) dışişleri bakanları toplantısında, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) dışişleri bakanları toplantısında, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 153. Dönem Körfez Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride, başta tahıl koridoru anlaşması olmak üzere Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller, İran ile nükleer müzakereler, Libya, Irak, Sudan ve Yemen konularına yer verildi.

Bildiride, "BM ve Türkiye'nin gözetiminde, Rusya ve Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden yeniden ihracatının yapılmasına ilişkin 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan anlaşmadan memnuniyet duyulmuştur." denildi.

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes için yürütülen arabuluculuk çabalarının desteklendiği belirtilen bildiride, anlaşmazlığın müzakereler ve diyalogla giderilmesi çabalarından duyulan memnuniyet ifade edildi.

Bildiride, 12 Temmuz'da BM Güvenlik Konseyi kararıyla Türkiye'den Suriye'ye insani yardım ulaştırılması mekanizmasının süresinin 6 ay daha uzatılması kararının önemi vurgulandı.

Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlar ile İsrail işgal kuvvetlerinin Batı Şeria ve Gazze'ye yönelik saldırılarının kınandığı bildiride, İran'ın Körfez ülkelerinin içişlerine müdahale etmemesi, KİK ülkelerinin de İran'ın nükleer müzakerelerine katılması gerektiği belirtildi.

Körfez Dışişleri Bakanları, bildiride, Libya'daki taraflara ateşkesi korumaları çağrısında bulunurken, yıllardır süren çekişmenin sona ermesi ve iktidarın el değiştirmesi için başkanlık ve parlamento seçimlerinin yapılmasını desteklediklerini kaydetti.

Irak ve Sudan'ın toprak bütünlüğünün korunmasının önemine işaret edilerek, Lübnan'daki taraflara da başkanlık seçimleri için anayasaya bağlı kalınması çağrısı yapıldı.

Bildiride, Nil suları ve Etiyopya'daki Hedasi Barajı'na ilişkin, "Sudan ve Mısır'ın su güvenliği, Arap ulusal güvenliğinin bir parçasıdır. Söz konusu iki ülkenin Nil sularındaki haklarına zarar verecek bir uygulama ya da çalışma kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Yemen'deki duruma da değinilen bildiride, Yemen krizinin siyasi çözümü için BM ve ABD tarafından ortaya konulan çabanın ve Husilerin kışkırtıcı uygulamalarına karşı kararlı bir tutum takınılmasının desteklendiği vurgulandı.

Toplantıya katılan KİK dışişleri bakanları, Riyad'da bulunan Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kazakistan ve Kırgızistan dışişleri bakanlarıyla da bir araya geldi.

Orta Asya ülkeleri dışişleri bakanları ile yapılacak toplantının gelecek yıl Özbekistan'ın başkenti Semerkant'ta düzenlenmesine karar verildi.

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Yusuf Demir ve Mathias Ross Jensen, İstanbul'da Yusuf Demir ve Mathias Ross Jensen, İstanbul'da
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Körfez İşbirliği Konseyi dışişleri bakanları, tahıl koridoru anlaşmasından memnun - Son Dakika

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