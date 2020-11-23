Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Toplantısı, Katar'a uygulanan ekonomik boykotun gölgesinde gerçekleşti - Son Dakika

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Toplantısı, Katar'a uygulanan ekonomik boykotun gölgesinde gerçekleşti

23.11.2020 12:35
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Toplantısı, Katar'a uygulanan ekonomik boykotun gölgesinde gerçekleşti, System.String[]

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Toplantısı, bölge ülkelerinin Katar'a uyguladığı ekonomik boykotun gölgesinde düzenlendi.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Toplantısı, bölge ülkelerinin Katar'a uyguladığı ekonomik boykotun gölgesinde düzenlendi.

KİK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Konsey üyesi ülkeler arasında askeri alanda iş birliği konusunun görüşüldüğü toplantı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanı Muhammed Ahmed El-Bovardi başkanlığında üye ülkelerin savunma bakanlarının katılımıyla video konferans kanalıyla düzenlendi.

Körfez ülkelerinin ekonomik ambargo uyguladığı Katar adına toplantıya Savunma Bakanı Halid el-Atiyye katıldı.

KİK üyesi Suudi Arabistan, Umman, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'ın savunma bakanları, ülkelerinin askeri alanda ortak hareket edilmesi, ortak bir askeri strateji benimsenmesi ve ortak askeri komutanlığın faaliyete geçirilmesi konusuna büyük önem verdiklerini belirtti.

Açıklamada, toplantıda alınan kararlara ilişkin ayrıntı verilmedi.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı. Bu durum, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin suçlamalarını reddederek uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini bildirmişti.

Kuveyt, Körfez krizinin tarafları arasında ara buluculuk için çaba sarf etse de henüz ilişkilerde normalleşme konusunda bir sonuç elde edilemedi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez İşbirliği Konseyi, Körfez, Katar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Toplantısı, Katar'a uygulanan ekonomik boykotun gölgesinde gerçekleşti - Son Dakika


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