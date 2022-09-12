KİK ve ABD, Yemen'de barış için uluslararası toplumdan Husilere baskıyı yoğunlaştırmasını istiyor

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve ABD'nin, Yemen'de krizinin çözümü ve barış sürecine katılmaları için uluslararası toplumundan Husiler üzerindeki baskılarını yoğunlaştırmasını istediği belirtildi.

KİK'in internet sitesinde yer alan habere göre, KİK Genel Sekreteri Nayif Felah Mubarek el-Hacraf, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking'le Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki makamında bir araya geldi.

Görüşmede, BM'nin Yemen'deki çatışmayı sona erdirme çabaları, Yemen yönetiminin ülkede güvenlik, barış ve istikrarı sağlama ile kalkınma çabalarının desteklenmesinin önemine değinildi.

Görüşmede ayrıca Yemen krizinin BM referansları doğrultusunda çözülmesi için barış sürecine ciddi şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla uluslararası toplumun Husiler üzerinde baskı kurma çabalarını yoğunlaştırmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

KİK Genel Sekreteri Hacraf, KİK'in Yemen'de güvenlik, istikrar ve barışı güçlendirmek için tüm BM çabalarını desteklediğini de kaydetti.