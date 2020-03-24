Körfez İşbirliği Konseyi maliye bakanları, koronavirüsün ekonomiye etkilerini görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Körfez İşbirliği Konseyi maliye bakanları, koronavirüsün ekonomiye etkilerini görüştü - Son Dakika

Körfez İşbirliği Konseyi maliye bakanları, koronavirüsün ekonomiye etkilerini görüştü

1 saat önce

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin maliye bakanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Körfez İşbirliği Konseyi maliye bakanları, koronavirüsün ekonomiye etkilerini görüştü, System.String[]

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin maliye bakanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

KİK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf'ın çağrısıyla gerçekleştirilen toplantıda, konsey üyesi ülkeler arasında tüm sektörlerde ihtiyati tedbirlerin koordineli bir şekilde alınması ve ekonomik toparlanmanın desteklenmesi ele alındı.

Toplantıya katılan bakanlar, ülkeler arasında özellikle tüketim ve temel gıda maddeleri alışverişinin kolaylaştırılması gerektiğini ifade etti.

KİK sağlık bakanları da 14 Mart'ta video konferans yöntemiyle toplantı düzenlemişti. 2017'de patlak veren Körfez krizine rağmen Katarlı bakanlar her iki toplantıda da hazır bulundu.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez İşbirliği Konseyi, Ekonomi, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:28 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız
Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak         
21:05
Minibüs şoförlüğünden bin 500 araçlık filoya! İşte koronavirüse yakalanan Abdürrahim Albayrak'ın başarılı hayat hikayesi Minibüs şoförlüğünden bin 500 araçlık filoya! İşte koronavirüse yakalanan Abdürrahim Albayrak'ın başarılı hayat hikayesi         
14:34
Yaş engeline takılan 66 yaşındaki Arif Verimli, Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkamadı Yaş engeline takılan 66 yaşındaki Arif Verimli, Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkamadı         
13:44
Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı         
12:57
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı         
12:36
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
11:34
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri         
08:31
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi         
06:42
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Lionel Messi, koronavirüsten korunmak için sakallarını kesti Lionel Messi, koronavirüsten korunmak için sakallarını kesti         
00:43
Falcao: Beni Arda Turan ikna etti Falcao: Beni Arda Turan ikna etti         
21:40
Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı         
19:58
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak         
16:44
Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu         
16:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 04:11:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Körfez İşbirliği Konseyi maliye bakanları, koronavirüsün ekonomiye etkilerini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]