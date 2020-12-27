Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nin hazırlık toplantısı Katar'ın da katılımıyla yapıldı - Son Dakika

Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nin hazırlık toplantısı Katar'ın da katılımıyla yapıldı

27.12.2020 21:21
Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nin hazırlık toplantısı Katar'ın da katılımıyla yapıldı, System.String[]

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin hazırlık toplantısı, dışişleri bakanları düzeyinde Katar'ın da katılımıyla gerçekleşti.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin hazırlık toplantısı, dışişleri bakanları düzeyinde Katar'ın da katılımıyla gerçekleşti.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, ocak ayında 41'inci kez yapılması planlanan zirvenin sanal ortamda gerçekleşen hazırlık toplantısında, Katar'ı, Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan el-Murayhi temsil etti.

Kuveyt haber ajansı KUNA ise söz konusu toplantıda, sosyal, siyasi ve ekonomik alanlarda Körfez ülkelerinin ortak eylem sürecinin güçlendirilmesiyle ilgili alınan kararlar ile KİK zirvesinin gündemine alınan tüm konuların görüşüldüğünü bildirdi.

KİK Zirvesi'nin, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde 5 Ocak'ta yapılması planlanıyor. Zirvede, 2017'den bu yana devam eden Körfez krizini sonlandıracak bir anlaşmaya varılması bekleniyor.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açtı. Kuveyt, krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürüttü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner, 2 Aralık'ta Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı bildirilmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah da 4 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, bütün tarafların nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmelerin gerçekleştiğini duyurmuştu.

Katar ve Suudi Arabistan da Kuveyt'in açıklamasını olumlu karşılamıştı.

Körfez İşbirliği Konseyi, Kuveyt, Körfez, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nin hazırlık toplantısı Katar'ın da katılımıyla yapıldı - Son Dakika


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