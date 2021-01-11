Körfez Kent Konseyi toplantı gerçekleştirdi - Son Dakika

Körfez Kent Konseyi tarafından, Çalıştay Sonuç Raporu İstişare toplantısı gerçekleştirildi.

Körfez Kent Konseyi tarafından düzenlenen Çalıştay Sonuç Raporu İstişare toplantısına Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın ev sahipliği yaptı. Toplantıya Başkan Söğüt ve siyasi parti başkanları katıldı. 'Körfezi Konuşuyoruz' Çalıştay Sonuç Raporu İstişare Toplantısında konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Bu çalıştay ile birlikte Körfez'in tüm dinamikleri de bir araya gelmiş oldu. Yaşadığımız kent ile ilgili sorun, talep veya herhangi bir konuyla ilgili atılması gereken adımları, bizzat o konuyla ilgili masalar oluşturarak önemli ve değerli bir çalışma yaptılar. Öncülük yapmaları sebebiyle Kent Konseyimize teşekkür ediyorum. Körfez'de bugüne kadar atılan ve atılması gereken adımları birlikte istişare edebiliyoruz. Fikirlerimizi ve düşüncelimizi ortaya koymak önemli bir çalışma. Ortak akıl anlayışı ile biz, birlikte Körfeziz. Bu zenginliğimizi korumak en büyük hedefimiz, temennimiz" dedi.

Tüm maddelerin tek tek görüşüldüğü toplantı, dilek ve temennilerin aktarılmasıyla son buldu. - KOCAELİ