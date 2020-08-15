Körfez kıyılarında mavi bayrak coşkusu - Son Dakika

Körfez kıyılarında mavi bayrak coşkusu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin yüzülebilir Körfez hedefinin önemli adımlarından biri daha atıldı.

Körfez kıyılarında mavi bayrak coşkusu, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesinin yüzülebilir Körfez hedefinin önemli adımlarından biri daha atıldı. Güzelbahçe Belediyesi İkinci Liman Halk Plajı yüzme suyunun kalite sembolü olan mavi bayrakla taçlandı. Başkan Soyer, Güzelbahçe'nin ilk mavi bayraklı plajını hizmete almanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Burası kent merkezine çok yakın mavi bayraklı halk plajımız. Bir gün Karataş ve Göztepe'de de plaj yapıp mavi bayrağı göndere çekmenin gururunu yaşamak istiyoruz" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Avrupa Birliği (AB) standartlarında arıtma yapan ileri biyolojik arıtma tesisi sayısı, arıtılan suyun toplam atık suya oranı ve kişi başına düşen atıksu arıtma miktarında Türkiye'nin önde gelen kenti İzmir'de mavi bayraklı halk plajlarının sayısı artıyor. Bu yıl mavi bayrak almaya hak kazanan beş halk plajından kent merkezine en yakın olan Güzelbahçe Belediyesi İkinci Liman Halk Plajı'nda mavi bayrak gururu yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Mavi Bayrak Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş'ın katıldığı törenle plajda mavi bayrak göndere çekilirken İzmir Büyükşehir Belediyesinin güvenli plajlar oluşturmak için açtığı cankurtaran kursunu başarıyla tamamlayanlara da sertifikaları verildi.

Mavi bayraklı halk plajlarına gölgelik ve şemsiyelik

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de 10 ilçede bulunan mavi bayraklı halk plajlarında donanımı artırmak ve pandemi nedeniyle satış yapmakta zorlanan yerel üreticiyi desteklemek için şemsiye ve gölgelik dağıtılacağını müjdeledi. Başkan Soyer, Roman hemşehriler tarafından yapılan hasır şemsiye ile gölgeliklerin dağıtımına Güzelbahçe'den başlayacaklarını açıkladı.

Soyer: "Gururlu ve heyecanlıyız"

Temmuz ayında Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından her yıl düzenlenen Mavi Bayrak Ulusal Töreni'ni Çeşme Ilıca Plajı'nda gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Soyer, "Bugün bu yıl ilk defa mavi bayraklı hizmet verecek İkinci Liman Halk Plajı'nda, Güzelbahçe'nin ilk mavi bayraklı plajının bayrağını göndere çekecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyemiz, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek geçtiğimiz yıl kasım ayında mavi bayraklı halk plajlarının sayısını artırmak, koordinasyonunu sağlamak amacıyla Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi adıyla bir birim kurdu. Birimimiz İzmir plajlarının yüzme suyu kalitesini artırmak, çevre yönetimi ve can güvenliği gibi hususlarda İzmir'deki standartları yükseltmek, mavi bayrak kriterlerinin en iyi şekilde uygulanmasını sağlamak gibi önemli görevler üstlendi. İzmir'de toplamda 52 mavi bayraklı plaj sayısı mevcut. Bunun içerisinde 24 mavi bayraklı halk plajımız bulunuyor. Ne mutlu ki, kurduğumuz birimimizin koordinasyon çalışmaları sayesinde, sadece 2020 yılında İzmir'deki mavi bayraklı halk plajı sayısını yüzde 25 artırmayı başardık. Bu yıl Güzelbahçe İkinci Liman Halk Plajı ile birlikte Urla'da üç, Çeşme'de bir halk plajımız mavi bayrak almaya hak kazandı" diye konuştu. Konuşmasında cankurtaran kursunu başarıyla tamamlayan gençleri de kutlayan Başkan Soyer, önümüzdeki yıllarda can güvenliği standartlarını İzmir'deki tüm halk plajlarında sağlamak için eğitimlerin devam edeceğini bildirdi.

"İzmir zamanı"

İzmir'i dünya ölçeğinde bir turizm çekim merkezi haline getirmek için çalıştıklarını vurgulayan Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı: "Kentteki tüm turizm paydaşlarıyla birlikte pandemi sonrası yeni dönemi İzmir için bir fırsata dönüştürmeyi hedefliyoruz. Doyasıya yüzmek, güneşlenmek ve keyifli bir tatil geçirmek için 'İzmir zamanı' diyoruz. Güvenli ve temiz plajlara verilen 52 mavi bayraklı plajımız ve hijyen standartlarının belirlendiği turuncu çemberli işletmelerimizle İzmir'in pandemi döneminde de tertemiz olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kent merkezimize en yakın ve Güzelbahçe ilçemizin de ilk mavi bayraklı halk plajı olan İkinci Liman Halk Plajı'nın Güzelbahçe'ye ve tüm İzmir'e hayırlı olmasını diliyorum. Bir gün Karataş ve Göztepe'de plaj yapıp buralarda mavi bayrağı göndere çekmenin gururunu yaşamayı ümit ediyoruz."

Karataş: "Mavi bayrak kent merkezine yaklaşıyor"

TÜRÇEV Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş, mavi bayağın yavaş yavaş kent merkezine yaklaştığına dikkat çekerek, "Bu plajımız geçen yıldan bu yana çok önemli bir değişim geçirdi. Güvenli bir şekilde, tertemiz, masmavi, engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun bir plaj oldu. 2020 yılında Türkiye sahip olduğu 486 plaj ile İspanya ve Yunanistan'ın ardından mavi bayraklı plaj sayısında üçüncü sırada. Önümüzdeki dönemde hem devletimizin, hem yerel yönetimlerimizin hem de sivil toplum örgütlerimizin çalışmalarıyla ikinci ve daha sonra birinci olabiliriz" dedi.

"Mavi bayrağı almak zordur ama kaybetmek çok kolaydır"

Konuşmasında Türkiye'de ilk kez belediye bünyesinde Mavi Bayrak Komisyonu Birimi kurulmasına sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür eden Karataş, şunları söyledi: "Başkanımızla birlikte çok önemli çalışmalar yapmaya başladık ve bunların meyvesini bu yıl aldık. 49 olan mavi bayraklı plaj sayımızı 3 artışla 52' ye çıkardık. 6 yıldır mavi bayraklı plajlarda cankurtaran istihdamı için uğraşıyorduk. Başkanımız Tunç Soyer çok önemli bir adım atarak hem cankurtaran ihtiyacını karşıladı hem de bölgesel bir istihdam modeli oluşturdu. Mavi bayrağı almak zordur ama kaybetmek çok kolaydır. Bu bayrağın korunması çok önemli. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, Güzelbahçe Belediye Başkanımız Mustafa İnce gerekli çabayı ortaya koydu. Şimdi bu bayrağın korunması görevi halkımıza düşüyor."

Mavi bayrak göndere çekildi

Törende İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen cankurtaran eğitimini başarıyla tamamlayan 5'i kadın 49 genç, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) onaylı Gümüş Bröve belgelerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'nin elinden aldı. TÜRÇEV yetkilileri ve halkın katılımı ile birlikte Güzelbahçe 2. Liman Siteler Mahallesi Halk Plajı'nın mavi bayağı göndere çekildi. Bu yıl İzmir'de mavi bayraklı hizmet verecek halk plajlarına Güzelbahçe ve Çeşme Ilıca Halk plajları ile birlikte Urla'daki Mavi Plaj, TCDD Urla Eğitim ve Dinlenme Tesisleri ile Çamlıçay halk plajları eklendi. - İZMİR

Güzelbahçe, Körfez, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 12:19

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Körfez kıyılarında mavi bayrak coşkusu - Son Dakika
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