"Körfez krizinin çözümüne dair yürütülen çalışmalar askıya alındı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Körfez krizinin çözümüne dair yürütülen çalışmalar askıya alındı' - Son Dakika

"Körfez krizinin çözümüne dair yürütülen çalışmalar askıya alındı"

6 saat önce

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, taraflar arasında 2017'den bu yana devam eden Körfez krizinin çözümüne ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulduğunu söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, taraflar arasında 2017'den bu yana devam eden Körfez krizinin çözümüne ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulduğunu söyledi.

Katar merkezli Al Jazeera Mobasher Kanalı'nın Twitter hesabından verdiği habere göre, Dışişleri Bakanı Al Sani, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) krizin çözümüne dair sarf edilen çabaların sonuç vermediğini, bu nedenle bu yöndeki çalışmaların ocak ayından bu yana askıya alındığını ifade etti.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler arasında anlaşmaya varılması gerektiğine işaret eden Al Sani, Katar'ın diyaloğun gücüne inandığını kaydetti.

Geçen günlerde Batı medyasında, Katar ile Suudi Arabistan arasındaki görüşmelerin, başlamasından kısa bir süre sonra sona erdiği yönünde haberler yer almıştı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, 13 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Doha ile Riyad arasında bir iletişim kanalı olduğunu, diyaloğun temel ilkeleri üzerinde ve karşılıklı medya saldırılarına son verilmesi konusunda anlaşma sağlandığını söylemişti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud ise 10 Aralık'ta Katar'la krizin çözümü konusundaki müzakerelerin devam ettiğini ve diğer 4 ülkenin de bu çabaları desteklediğini açıklamıştı. Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Körfez, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:12 Kaynak: AA
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