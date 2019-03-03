Son Dakika Haberleri: Körfez Krizinin En İyi Çözüm Yolu Ön Şartsız Diyalog"

Körfez Krizinin En İyi Çözüm Yolu Ön Şartsız Diyalog"

59 dakika önce

ABU Katar Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Daire Başkanı Yusuf Sultan Yusuf, Körfez krizinin en iyi çözüm yolunun ön şartsız diyalog olduğunu belirtti.

Körfez Krizinin En İyi Çözüm Yolu Ön Şartsız Diyalog
ABU Katar Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Daire Başkanı Yusuf Sultan Yusuf, Körfez krizinin en iyi çözüm yolunun ön şartsız diyalog olduğunu belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliğinde 1-2 Mart'ta Abu Dabi'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 46. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı sona erdi.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar'ı temsilen toplantıya katılan Katar Dışişleri Bakanlığına bağlı Uluslararası Örgütler Daire Başkanı Yusuf Sultan Yusuf, yaptığı konuşmada, "Katar, ülkeye uygulanan yasa dışı ablukaya, insani, hukuki, dini değer ve ilkelerin ihlallerine ve kendisine yöneltilen suçlamalara herhangi bir kanıt sunulamamasına rağmen ön şartsız diyaloğun Körfez krizinin en iyi çözüm yolu olduğunu vurgulamaktadır." dedi.

Ülkesinin, İslam kardeşliği bağlarını korumada net bir tutumu bulunduğunu, diğer ülkelerin bağımsızlığına ve egemenliğine saygı duyulması, iç işlerine müdahale edilmemesi çağrısı yapan İİT sözleşmesine bağlı olduğunu belirten Yusuf, uluslararası toplumun gevşek tutumu ve halkların sorunlarının çözümünde uygulanan çifte standart nedeniyle bazı İslam ülkelerinin içinde bulunduğu krizlerin, adil ve kapsamlı şekilde çözülemediğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:07 Kaynak: AA

Katar, Körfez, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müteahhitlik Yapma Şartlarını Duyurdu AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Yanına Gelen EYT'liye Böyle Seslendi: Sabır, Biraz Daha Sabır

Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var Polis Memuru, Dinlenme Tesisinde Silahlı Saldırıya Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 03:06:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Körfez Krizinin En İyi Çözüm Yolu Ön Şartsız Diyalog"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]