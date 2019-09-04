Son Dakika Haberleri: Körfez Meclisi 8 gündem maddesini görüştü
Son Dakika Politika Haber

Körfez Meclisi 8 gündem maddesini görüştü

51 dakika önce

Belediye Başkanı Şener Söğüt başkanlığında gerçekleşen Körfez Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda 8 gündem maddesi görüşüldü.

Körfez Meclisi 8 gündem maddesini görüştü, System.String[]

Belediye Başkanı Şener Söğüt başkanlığında gerçekleşen Körfez Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda 8 gündem maddesi görüşüldü.


Körfez Belediyesi Eylül ayı meclisi, açılış, yoklama ve saygı duruşu ile başladı. Körfez Belediyesi stratejik planının görüşülmesi ve 2020 yılı performans programının görüşülmesi oy birliği kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Toplantıda ayrıca, çiftçi mallarını koruma kurulu üyeleri beş asil ve beş yedek olmak üzere meclis üyelerine sunularak, oy birliği ile kabul edildi. Körfez Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü'nün talebi üzerine, 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Kanunu gereğince çiftçi mallarını koruma kurulu üyeleri beş asil ve beş yedek olmak üzere meclis üyelerine sunuldu, üyeler oy birliği ile kabul edildi. Çiftçi Mallarını Koruma Kurulu Asil Üyeleri, "İbrahim Sadun, Kadir Kökcü, Cemalettin Gülmez, Sezaettin İnceel ve İbrahim Gürkan" olarak belirlendi.


Öte yandan, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, dilek ve temenni sorulara da cevap verdi. Başkan Şener Söğüt, "Körfez'in sorunlarını biliyoruz. Planlamalarımızı yaptık. Bu sorunları tek tek çözeceğiz. Kamu kaynaklarının etkin kullanılması birinci önceliğimiz. İhalelerimizi şeffaf bir şekilde yapıyoruz. YARPAŞ ve İlimtepe Kooperatifi'nin kapatılması hususunda çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca belirtmek isterim ki; YARPAŞ ve İlimtepe Kooperatifinde ne başkanlığım ne de yönetim kurulu üyeliğim söz konusu değildir. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek gerekir. Eleştirilerimizi de doğru bilgiler üzerine yapmamız gerekir" dedi. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Şener Söğüt, Körfez, Eylül, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 4 Eylül 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı cuma günü boşanıyor mu? Kılıçdaroğlu'ndan 31 Mart özeleştirisi: Bursa'yı alamamamız bizim kabahatimiz İneğe tecavüz ederken yakalandı, savunması pes dedirtti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:48:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Körfez Meclisi 8 gündem maddesini görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]