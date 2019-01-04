Son Dakika Haberleri: Körfez Meclisi Yeni Yıla 9 Gündem Maddesiyle Başladı

Körfez Meclisi Yeni Yıla 9 Gündem Maddesiyle Başladı

1 saat önce

Körfez Belediyesinde yapılan yeni yılın ilk meclis toplantısında 9 gündem maddesi görüşüldü.

Körfez Meclisi Yeni Yıla 9 Gündem Maddesiyle Başladı, System.String[]
Körfez Belediyesinde yapılan yeni yılın ilk meclis toplantısında 9 gündem maddesi görüşüldü.

Körfez Belediyesi Meclisi'nin 2019 yılının ilk toplantısında 9 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Körfez Belediyesi Başkanı İsmail Baran'ın başkanlığında gerçekleşen ocak ayı olağan meclis toplantısında, 1 yıl süreyle görev yapacak olan denetim komisyonunun yeni üyelerinin seçimi yapıldı. Gizli oylama sonucunda AK Parti'den üç meclis üyesi Halil Küçük, Mehmet Şahin ve Pınar Uysal oy çokluğu ile denetim komisyonunun yeni üyeleri oldu.

Yılın ilk meclisinin Körfez'e ve Körfez halkına hayırlı olmasını dileyen Başkan Baran, "Acısı ile tatlısı ile bir yılı daha geride bıraktık. Yıllar çabuk geçiyor, önemli olan kendimiz için, ailemiz için, çevremiz için, Türkiye için güzel kararlar almak. İnanıyorum ki biz bugüne kadar Körfez'in gelişirken güzelleşmesine vesile olan önemli kararlar aldı. Bugün Körfez'de bir başarı yakaladıysak sizlerin emeği bunda büyük" dedi.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, Körfez Belediyesi Yüzme Havuzu'nda aktif üniversite öğrencilere yüzde 25 indirim uygulanması oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantıda, meclis üyeleri, denetim komisyonu üyelerini belirlemek için oy kullandı. Oylama sonucunda ise Halil Küçük, Mehmet Şahin ve Pınar Uysal oy çokluğu ile denetim komisyonunun yeni üyeleri oldu. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:15 Kaynak: İHA

Mehmet Şahin, Halil Küçük, Körfez Belediyesi, Körfez, Güncel
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