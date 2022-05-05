Körfez Naip - Kalburcu grup köy yolu asfalta hazır - Son Dakika

Yayaların ve araçların erişim ve hareketliliğini merkeze alan karayolu altyapısı kurma çalışmaları kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin trafiğini rahatlatacak ve ulaşım konforunu arttıracak çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların ulaşım noktasında sıkıntı yaşamamaları için Körfez Naip-Kalburcu grup köy yolunda altyapı çalışmaları sebebiyle bozulan kısımlarda iyileştirme çalışmaları yapıldı.

İYİLŞEŞTİRME SONRASI ASFALT SERİMİ

Körfez Naip- Kalburcu köyleri bağlantı yolunda doğalgaz ve İSU altyapı çalışmaları sebebiyle bozulma meydana gelen kısımlarda iyileştirme çalışmaları yapıldı. 3 bin 800 metre uzunluktaki grup köy yolunun bin 400 metrelik kısmı geçtiğimiz yıl asfaltlanmıştı. Altyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte kazı ve dolgu çalışmaları ile iyileştirilen yolun kalan kısmı da önümüzdeki günlerde asfaltlanmaya başlayacak.