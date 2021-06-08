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Körfez radar yolunda yol çizgileri çizildi - Son Dakika

Körfez radar yolunda yol çizgileri çizildi

08.06.2021 10:50
Körfez radar yolunda yol çizgileri çizildi, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanan Körfez Hava Radar Mevzi Komutanlığı yolunda yol çizgileri ve trafik tabelası montajı çalışmaları yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanan Körfez Hava Radar Mevzi Komutanlığı yolunda yol çizgileri ve trafik tabelası montajı çalışmaları yapıldı. Körfez Kalburcu, Elmacık Köyleri sapağından Körfez Hava Radar Mevzi Komutanlığı'na ve Eski İstanbul Yoluna ulaşımın sağlandığı yol, 6 bin 249 kilometre uzunluğuna sahip.

ASFALTLAMA SONRASI YOL ÇİZGİLERİ ÇİZİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesinde yol üstyapı çalışmaları ile vatandaşların ulaşımının daha rahat ve konforlu yapabilmesine katkı sunuyor. Üstyapısı asfaltlanan, kenar dolguları yapılan Körfez Radar Yolu, yol çizgilerinin de çizilmesiyle vatandaşların ve Körfez Hava Radar Mevzi Komutanlığı personelinin konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımını sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 7 bin 800 ton asfalt, 12 bin tonda plent miks temel kullanıldı.

Körfez radar yolunda yol çizgileri çizildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Körfez radar yolunda yol çizgileri çizildi - Son Dakika


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