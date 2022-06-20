Körfez'tde sağanak: araçlar sular içinde kaldı (2) - Son Dakika
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Körfez'tde sağanak: araçlar sular içinde kaldı (2)

20.06.2022 18:38
Körfez'tde sağanak: araçlar sular içinde kaldı (2)

CADDE, SOKAK VE BAZI EVLERİ SU BASTIKocaeli'nin Körfez ilçesinde aniden bastıran sağanak sonrası bazı cadde, sokaklar su altında kaldı.

CADDE, SOKAK VE BAZI EVLERİ SU BASTI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde aniden bastıran sağanak sonrası bazı cadde, sokaklar su altında kaldı. Zemin katlarda bulunan bazı ev ve işyerleri ni de su bastı. Kocaelispor'un Burunga Tesisleri'nin önünde bulunan alt geçit suyla kaplandı. Belediye ekipleri yolu ulaşıma kapatarak pompalarla su çekme çalışması başlattı. Su kaplayan alt geçitten geçmek isteyen bir otomobil arızalanarak içi suyla kaplandı.


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Kaynak: DHA

Kocaeli, Körfez, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Körfez'tde sağanak: araçlar sular içinde kaldı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Körfez'tde sağanak: araçlar sular içinde kaldı (2) - Son Dakika
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