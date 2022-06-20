CADDE, SOKAK VE BAZI EVLERİ SU BASTI
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde aniden bastıran sağanak sonrası bazı cadde, sokaklar su altında kaldı. Zemin katlarda bulunan bazı ev ve işyerleri ni de su bastı. Kocaelispor'un Burunga Tesisleri'nin önünde bulunan alt geçit suyla kaplandı. Belediye ekipleri yolu ulaşıma kapatarak pompalarla su çekme çalışması başlattı. Su kaplayan alt geçitten geçmek isteyen bir otomobil arızalanarak içi suyla kaplandı.
Son Dakika › Güncel › Körfez'tde sağanak: araçlar sular içinde kaldı (2) - Son Dakika